Lebensmittel vor der Tonne retten

Von: Marius Gogolla

Foodsharing im Werra-Meißner-Kreis (von links): Stefanie Wittich-Vogel und Uwe Roth (beide Kreisbauernverband), Birgit Elbracht (Familienbildungsstätte), Torsten Münkel und Helena Krauskopf (beide Foodsharing). © marius gogolla

Die Initiative Foodsharing, die Evangelische Familien-Bildungsstätte Werra-Meißner und der Kreisbauernverband planen eine Kooperation zur Lebensmittel-Rettung. So soll das Konzept funktionieren...

Werra-Meißner – In Deutschland werden laut Statistischem Bundesamt pro Jahr rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll geworfen – Lebensmittel, die eigentlich noch verwendbar sind.

Gegen diese Verschwendung stellt sich der Verein Foodsharing, der bereits mit der Familienbildungsstätte Werra-Meißner in Eschwege zusammenarbeitet. Eine Kooperation mit dem Bauernverband Werra-Meißner ist in Planung.

Kooperation von Kreisbauernverband Werra-Meißner und Foodsharing

Uwe Roth, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, hat sich über das Konzept des Foodsharings im Werra-Meißner-Kreis informiert. Beim Treffen mit Torsten Münkel und Helena Krauskopf vom Foodsharing sowie Gudrun Lang und Birgit Elbracht von der Familienbildungsstätte bot er eine Kooperation mit dem Kreisbauernverband an.

„Die Markthalle Werra-Meißner auf dem Grundstück der Eschweger Brauerei arbeitet unter anderem mit Großküchen zusammen“, sagt Roth. „Die Lebensmittel, die dort nicht mehr verwendet werden, können dem Foodsharing übergeben werden. So können wir gemeinsam gegen die Lebensmittelverschwendung vorgehen.“

Die Lebensmittel für das Foodsharing stammen jedoch nicht nur von Supermärkten oder Großküchen. „Jede Privatperson kann sich auf der Webseite foodsharing.de registrieren“,erklärt Helena Krauskopf vom Foodsharing. „So kann jeder übrig gebliebene Lebensmittel zur Abholung anbieten.“

Wer zum Foodsaver, also Lebensmittelretter werden will, kann online ein Quiz machen. Wer die Fragen rund ums Thema Lebensmittelhaltbarkeit richtig beantwortet, darf sich Foodsaver nennen. Die Retter sind dann dazu berechtigt, bei kooperierenden Unternehmen in der Region Lebensmittel zu retten.

Fairteiler im Werra-Meißner-Kreis

„In der Familienbildungsstätte steht ein Kühlschrank, in dem wir Lebensmittel zur Abholung anbieten“, sagt Gudrun Lang, Leiterin der Familienbildungsstätte.

An drei weiteren sogenannten Fairteilern im Kreis kann sich jeder Lebensmittel abholen. Die Lebensmittel wurden von Supermärkten aussortiert, unter anderem wegen überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum.

„Oft wird auch Obst und Gemüse abgegeben, das aber noch in Ordnung ist“, sagt Torsten Münkel vom Foodsharing. „Viele Lebensmittel landen auch im Müll, weil sie nicht den Standards im Supermarkt gerecht werden.“

Gründe zum Wegwerfen seien etwa Druckstellen oder verschrumpelte Haut bei Obst und Gemüse.

Lebensmittel-Retter vom Foodsharing Werra-Meißner

Das Konzept des Foodsharings ist einfach: Die Retter holen im Auftrag von Foodsharing Lebensmittel bei Supermärkten ab und bringen diese zu den Fairteilern am Stadtteilladen in Eschwege, nach Jestädt, Albungen und in die Eschweger Familienbildungsstätte. Jeder, der Lebensmittel benötigt, kann sich an den Fairteilern welche abholen.

„Allerdings hat die Tafel natürlich immer Vorrang“, sagt Münkel. „Denn bei der Tafel geht es um die Hilfe für Bedürftige. Beim Foodsharing geht es darum, Lebensmittel zu retten.“

Durch das Foodsharing entstehe keine Konkurrenz zur Eschweger Tafel, so Münkel. Die Tafel habe stets den Vorrang, was den Erhalt von Lebensmitteln betrifft. Wenn die Lebensmittel nicht oder nicht mehr für die Tafel geeignet seien, würde das Foodsharing teilweise Lebensmittel von der Tafel erhalten.

Regionale und saisonale Produkte gegen die Lebensmittel-Verschwendung

Die Menschen, die das Foodsharing in Anspruch nehmen, würden bereits großteils ein auf Nachhaltigkeit bedachtes Leben führen, berichtet Krauskopf.

Jetzt sei es wichtig, die maßlose Verschwendung von Lebensmitteln in den Industrienationen denjenigen aufzuzeigen, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. So könne eine große Menge an Lebensmitteln gespart werden.

In manchen Läden finde ein Umdenken statt. „Beispielsweise in Bäckereien, die nicht mehr jedes Produkt bis abends anbieten. Wichtig sind im Endeffekt die Verbraucher und die Verbraucherinnen: Die Haltung gegenüber der ständigen Verfügbarkeit aller Lebensmittel muss sich ändern. Wer regionale und saisonale Produkte kauft, tut schon viel gegen die Lebensmittel-Verschwendung“, sagt Uwe Roth abschließend.

Kontakt und Infos: Foodsharing: foodsharing.de; Evangelische Familienbildungsstätte: fbs-werra-meissner.de; Kreisbauernverband Werra-Meißner: kbv-werra-meissner.de

(Marius Gogolla)