Hitzeröder Ortsbeirat installiert Pfosten mit Spendern für Hundekotbeutel

Von: Theresa Lippe

Installieren gemeinsam die sieben Pfosten mit Kotbeutel-Spendern in Hitzerode, hier an der Langen Straße: Jörg Siegele (links) und Klaus Degenhardt vom Ortsbeirat Hitzerode.

In Hitzerode gibt es ein stinkendes Problem: zahlreiche Hunde machen ihr Geschäft, die Halter räumen die Haufen aber nicht weg. Dagegen will der Ortsbeirat nun vorgehen.

Hitzerode – „Es ist ein heikles Thema. In Hitzerode gehen zahlreiche Menschen mit ihren Hunden Gassi, räumen aber deren Hinterlassenschaften nicht weg“, sagt Ortsvorsteher Jörg Siegele. Deshalb hat der Ortsbeirat nun Pfosten mit Kotbeutel-Spendern in Hitzerode installiert.

In Hitzerode leben zirka 40 Hunde, berichtet Siegele. Zirka 20 bis 30 Hundehalter würden hinzukommend täglich aus den umliegenden Ortschaften im Auto mit ihren Tieren in das 300-Seelen-Dorf fahren, um dort im Grünen spazieren zu gehen. „Das ist verständlich, wir haben eine gute grüne Lage, hier kann man toll Gassi gehen. Wir haben ja selbst einen Hund.“

Doch bei bis zu 70 Hunden, die mehrfach täglich in dem kleinen Dorf Gassi geführt werden, bleiben zahlreiche Hinterlassenschaften zurück. „Am Rand der Wiesen liegen wirklich viele Hundehaufen“, ärgert sich der Ortsvorsteher. Keiner will’s gewesen sein und niemand will mit dem Finger auf die Nachbarn zeigen, die eventuell die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht weggeräumt haben. Das tue der Hitzeröder Gemeinschaft nicht gut.

Siegele: „Theoretisch müssten die entsprechenden Hundehalter auf frischer Tat ertappt und dann beim Ordnungsamt angezeigt werden.“ Das fände aber nie statt.

Die Hundehaufen sorgen aus gleich mehreren Gründen für Unmut in Hitzerode:

Die Wiesen seien eigentlich alle in Privatbesitz, die Hunde erledigen also ihr Geschäft auf Privatgrundstücken und nicht etwa auf öffentlichen Grünanlagen der Gemeinde Berkatal.

Fast alle der Wiesen dienen der Gewinnung von Heu. Mähen die Eigentümer, um am Ende ihre Tiere mit dem Heu zu füttern, ist dieses mit Hundekot und somit mit Parasiten verunreinigt. Fressen beispielsweise Kühe oder Pferde das verunreinigte Heu, kann das teils gefährliche gesundheitliche Folgen haben.

Nicht nur für Gassi-Runden wird die Hitzeröder Natur genutzt, sondern auch für Spaziergänge mit kleinen Kindern. Siegele: „Wir haben viele Kleinkinder im Ort. Die gehen mit ihren Eltern spazieren, stolpern am Wegesrand und landen dann in den hinterlassenen Hundehaufen. Das ist wirklich nicht schön.“

Um gegen die zahlreichen Hundehaufen vorzugehen, sind Jörg Siegele, Klaus Degenhardt und Oliver Donow nun im Einsatz. „Wir hatten ein Schreiben mit Appell an die Verwaltung verfasst, daraufhin ist aber leider nichts passiert“, so Degenhardt. An sieben Standorten hat der Ortsbeirat deshalb jetzt in Eigenregie Pfosten mit Kotbeutel-Spendern installiert. „Das sind alles Stellen, die besonders stark verschmutzt sind“, so Siegele.

Kosten: zirka 150 Euro pro Pfosten inklusive Spender, Beutel und Hinweisschildern. „Die Säulen waren von einem anderen Projekt übrig, Spender, Beutel und Schilder haben wir erst mal auf eigene Kosten angeschafft“, erklärt der Ortsvorsteher.

Einen Haken hat die ganze Sache jedoch: Mülleimer entlang der Gassistrecken wird es keine geben. Siegele: „Die können wir nicht auch noch ehrenamtlich regelmäßig leeren, der Bauhof kann sich darum ebenfalls nicht kümmern.“ Man hoffe darauf, dass die Hundehalter die Beutel am Ende anständig entsorgen und nicht etwa am Wegesrand liegen lassen werden. (Theresa Lippe)