Kradfahrer kollidiert mit Reh und stürzt

Von: Stefanie Salzmann

Ein Motorradfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen bei Hoheneiche mit einem Reh zusammengestoßen und gestürzt. (Symbolbild) © Frank Sorge/imago

Hoheneiche – Bei Hoheneiche ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer gestürzt und verletzt worden, nachdem er mit einem Reh kollidiert war.

Wie die Polizei mitteilt, war der 57-Jährige gegen 5.20 Uhr auf der Reichensächser Straße in Richtung B27 unterwegs, als ein Reh über die Straße wechselte. Trotz einer Vollbremsung gelang es dem 57-Jährigen nicht mehr, den Zusammenstoß mit einem Reh zu verhindern. Dadurch stürzte er mit seinem Krad, wodurch er sich Verletzungen auf der rechten Körperseite zuzog. Nach rettungsdienstlicher Erstbehandlung wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden von zirka 1500 Euro. Das Reh lief davon. (Stefanie Salzmann)