Kradfahrer kracht auf Autodach

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Ein 20-jähriger Kradfahrer aus dem Ringgau ist am Sonntagabend bei einem Auffahrunfall verletzt worden. (Symbolbild) © Frank Sorge/imago

Ein 20-jähriger Kradfahrer aus dem Ringgau ist am Sonntagabend bei Jestädt bei einem Auffahrunfall verletzt worden.

Jestädt - Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Straße zwischen Jestädt und Grebendorf mit seinem Krad unterwegs, vor ihm fuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Auto. Als dieser plötzlich abbremste, fuhr der Kradfahrer auf. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige auf das Autodach und dann über das Fahrzeug geschleudert, bevor er davor zu Liegen kam. Glücklicherweise wurde der junge Mann nur leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, am Krad ein Schaden von etwa 500 Euro. (Stefanie Salzmann)