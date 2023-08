Kreis investiert in Sommerferien eine Million Euro in Sanierung seiner Schulen

Von: Theresa Lippe

Bereits seit mehreren Jahren wird der Standort in Wanfried zu einem Schulcampus für grund- und Gesamtschule umgebaut. © Sippel, Jessica/Archiv

Sommerferienzeit bedeutet für die Schulen im Werra-Meißner-Kreis Bau- und Sanierungszeit. Mehr als eine Million Euro investiert der Landkreis als Träger in mehrere Baumaßnahmen.

Werra-Meißner – In kleine und große Sanierungsmaßnahmen wird bis Ferienende Geld gesteckt, damit die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des neuen Schuljahres wieder ungestört lernen können. Das teilt Pressesprecher Jörg Klinge auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule in Eschwege wird für 8000 Euro ein neuer Kletternetzturm errichtet, an den Beruflichen Schulen Eschwege werden Sekretariat und Büros der Abteilungsleiter einschließlich Möblierung saniert. Kosten: rund 30 000 Euro.

Die Sanitäranlagen der Anne-Frank-Schule in Eschwege (Gebäude A) werden für zirka 120 000 Euro saniert, zusätzlich werden Malerarbeiten in verschiedenen Klassenräumen durchgeführt für etwa 4000 Euro (Gebäude B). Am Standort Wanfried wird der erste Bauabschnitt der Außenanlage für rund 560 000 Euro bearbeitet.

Ein Free-Climbing-Klettergarten wird an der Grundschule in Hessisch Lichtenau errichtet. Der Förderverein der Schule hat das Spielgerät gespendet, den Aufbau und das Anbringen des Fallschutzes erfolgen durch den Werra-Meißner-Kreis. Kosten: rund 12 000 Euro. Hinzukommend werden Akustikunterdecken in drei Klassenräumen für etwa 8000 Euro installiert.

Die Meinhardschule in Grebendorf bekommt eine Nestschaukel, auch hier hat der Förderverein der Schule das Gerät gespendet: Aufbau und Anbringen des Fallschutzes erfolgen durch den Kreis für rund 8000 Euro. Für zirka 6000 Euro bekommt die Frau- Holle-Schule in Abterode in einem Klassenraum eine Akustikunterdecke.

Im Bereich des Neubaus wird an der Kesperschule Witzenhausen die Außenanlage für etwa 240 000 Euro angelegt. Die Gelstertalschule Hundelshausen bekommt in zwei Klassenräumen Akustikunterdecken für rund 10 000 Euro.

Glasfaseranschluss abgeschlossen Träger der Schulen im Landkreis ist der Werra-Meißner-Kreis. 37 Schulen in 14 Städten und Gemeinden unterhält der Kreis. Im aktuellen Schulentwicklungsplan ist festgelegt, dass ein besonderes Augenmerk auf dem Glasfaserausbau gelegt wird. Inzwischen sind alle 35 Schulstandorte an das schnelle Internet angeschlossen. Der Werra-Meißner-Kreis investierte in den Anschluss der noch nicht mit Breitband versorgten Standorte insgesamt 1,2 Millionen Euro. ts

Ein Klassenraum für die Pflegeschule wird in der Beruflichen Schule Witzenhausen für etwa 8000 Euro saniert. Die Paul-Moor-Schule Reichensachsen bekommt ein „fliegendes Künstlerzimmer“ für zirka 35 000 Euro. Das Holzhaus dafür stellt die Crespo-Foundation kostenlos zur Verfügung. Für rund 10 000 Euro wird der Sportboden der Großsporthalle der Johannisbergschule in Witzenhausen saniert. (Theresa Lippe)