Kreis kann die Stallpflicht aufheben

Werra-Meissner. Hühner dürfen wieder an die frische Luft. Vogelausstellungen bleiben landesweit verboten.

Im Werra-Meißner-Kreis wird die seit Mitte November geltende Stallpflicht für die Geflügelhalter in ganz Hessen wegen drohender Vogelgrippe aufgehoben.

Das erklärte Pressesprecher Jörg Klinge am Donnerstag auf Anfrage. Dies soll Anfang nächster Woche auch noch amtlich bekannt gegeben werden.

Damit folgt der Landkreis der Empfehlung des Hessischen Umweltministeriums. Das hatte am Vormittag mitgeteilt, dass die Stallpflicht für die Geflügelhalter in 15 Landkreisen und kreisfreien Städter, darunter der Werra-Meißner-Kreis, aufgehoben werden kann. Die letzte Entscheidung liege aber bei den Kreisen.

Vogelausstellungen bleiben, so teilte das Land ferner mit, aber bis auf Weiteres landesweit verboten.

Mit der Neuregelung des Umweltministeriums gilt die Pflicht, Geflügel im Stall zu lassen, nur noch in Regionen mit hoher Geflügeldichte sowie in ornithologischen Risikogebieten mit hoher Wildvogeldichte und in der Nähe von Wildvogelrast- beziehungsweise Wildvogelsammelplätzen.

Durch die Lockerung der Stallpflicht werden in Hessen der Pressemitteilung aus Wiesbaden zufolge 11 700 private und gewerbliche Geflügelbestände mit etwa 1,1 Millionen Tieren entlastet. Für 11 800 Bestände mit etwa 2,7 Millionen Tieren bleibt die Stallpflicht erhalten.