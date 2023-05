Kultursommer im Werra-Meißner-Kreis: Programm liegt vor

Von: Stefan Forbert

Kommt sie mit Huhn? Comedian Daphne de Luxe tritt am 6. Oktober im Bürgerhaus in Hessisch Lichtenau auf. © Stephan Stützner / nh

Von Musik über Comedy und Puppentheater bis zu einer Lesung – vielfältig ist das Programm für den Kultursommer 2023 im Werra-Meißner-Kreis. Und es hält „wieder herausragende Veranstaltungen bereit“, sagen Landrätin Nicole Rathgeber und Sylvia Weinert, die Kulturbeauftragte beim Kreis, einer Pressemitteilung zufolge.

Werra-Meißner – Auf einige Kulturveranstaltungen weisen sie besonders hin:

So finden im Rahmen der Festwoche Anfang Juli, mit der der Mandolinen- und Gitarrenverein Wickenrode sein 100-jähriges Bestehen feiert, unter anderem ein Konzert des Kinderzupforchesters „Die Rasselbande“ gemeinsam mit der Mandolinenklasse der Gelstertalschule Hundelshausen unter dem Titel „Mit Felix im Zirkus“ statt (Termin: 4. Juli).

Außerdem wird das Jubiläum, ebenfalls im Rathaussaal in Großalmerode, mit einem Festkonzert vom Jugendzupforchester „Chanterelle“ und dem Hauptorchester „Con Favore“ begangen.

Weitere Höhepunkte:

Am 23. August erzählt die Kasseler Autorin und Schauspielerin Andrea C. Ortolano im Landhotel Meißnerhof in Meißner-Germerode erotische Märchen für Erwachsene. Da gibt es, heißt es in der Ankündigung, „Kopfkino für Unerschrockene“.

Unter dem Motto „Comedy hoch drei“ werden im Bürgerhaus in Hessisch Lichtenau gleich drei namhafte Comedians auftreten: Ingrid Kühne (am 15. September), Elke Winter (29. September) und Daphne de Luxe (6. Oktober). Für die Auftritte der drei Hochkaräter können Eintrittskarten erstmalig online unter hs-live.de erworben werden.

Im Rahmen des Kinder-Kultursommers im Werra-Meißner-Kreis gastiert am 24. Juni das Staufenberger Puppentheater mit dem Stück „Neues vom Räuber Hotzenplotz“ in der Mehrzweckhalle in Meißner-Abterode.

Das Theatrium Steinau führt am 9. Juli „Der kleine König und sein Pferd Grete“ im Bergwildpark in Germerode auf. Und ein Mitmach-Konzert von Jürgen Müller und Band ist für den 6. August an der Exberghütte in Großalmerode-Epterode gebucht.

Innerhalb der Interkulturellen Woche ist ein „Abend gegen das Vergessen“ am 30. September in der Neuapostolischen Kirche in Eschwege geplant. Dabei wird Prof. Dr. Hans-Joachim Lang einen Vortrag zu seinem Buch „Die Frauen von Block 10 – medizinische Versuche in Auschwitz“ halten und das Ensemble „Mendels Töchter“ den Abend dazu mit jüdischen Liedern umrahmen.

Informationen zum Gesamtprogramm des Kultursommers 2023 im Kreis gibt es über Sylvia Weinert, Tel. 0 56 51/3 02 11 61, und unter kulturnetz-wmk.de im Internet.

Die Kultursommer-Broschüre ist unter anderem in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, in Buchhandlungen und Tourist-Büros im Kreis sowie in den Geschäftsstellen der Sparkasse Werra-Meißner erhältlich.