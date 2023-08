Kulturverein Hundelshausen: Kneipensterben ist Thema im Theaterstück

Kulturverein Hundelshausen bringt „Die rote Mühle“ auf die Bühne

+ © Hendric Woltmann Freuen sich auf viele Zuschauer: Der Kulturverein Hundelshausen nimmt diesmal ein Problem vieler Orte, nämlich das Kneipensterben, unter die Lupe. © Hendric Woltmann

Nach mehreren Anläufen ist es nun endlich wieder so weit. Der Kulturverein Hundelshausen führt dieses Jahr wieder ein Theaterstück, nämlich „Die rote Mühle“ auf. Nach mehreren Anläufen während Corona fanden die Treffen endlich wieder kontinuierlich statt.

Hundelshausen – Anstrengend für den Verein war es nicht nur so lange auf Proben und Bühnenbau zu verzichten, es sei laut Vereinsmitglied Manuela Zimmermann schwierig gewesen, ein Theaterstück zu finden, das ihren Ansprüchen genüge und zu ihnen passe.

Seit April proben die Mitglieder für die Aufführungen und jetzt, in der heißen Phase, treffen sie sich zweimal die Woche. Nicht nur in ihre Schauspielerischen Leistung stecken sie enorme Mühe und Kraft, unter Führung von Stephan Rechner, in der Theatergruppe auch „MacGyver“ genannt, legen sie viel Wert auf schöne Bühnenbilder.

Zur Geschichte: Die zuvor „Alte Mühle“ wird sich in der Pause der Aufführung zur erotischen „Roten Mühle“ verändern. In dem Stück „Die rote Mühle“ steht Gisela Wenings Restaurant nicht nur aufgrund ihrer Kochkünste vor der Pleite. Bis zwei Animierdamen zufällig einkehren und die scheinbar rettende Idee haben: Aus der „Alten Mühle“ soll die Geldgrube „Rote Mühle“ werden. Schnell wird die Serviererin Susanne Dumpf eingelernt, doch nicht nur die männliche Dorfbevölkerung interessiert sich für die Veränderung auch die lokale Provinzmafia und die Steuerfahndung lecken Blut!

Das Stück sei besonders interessant, „weil es auf dem Dorf spielt und das gesellschaftliche Problem des Aussterbens der Lokalitäten anspricht“, erklärt Vorstandsmitglied Michael Frank. In Hundelshausen gäbe es auch keine Lokalität mehr und in dem Stück werden Ansatzpunkte dargelegt, wie man das Kneipensterben verhindern kann. Kartenvorverkauf für die Aufführungen ist diesen Sonntag (27. 08. 2023) im Bürgerhaus Hundelshausen von 16 bis 18 Uhr. An den Wochenenden 6. Oktober bis 8. Oktober und 13. bis 15. Oktober findet Freitag und Samstag die Aufführung ab 19 Uhr statt und sonntags ab 15 Uhr.

Kontakt: Ab Montag, 28. August, 17 bis 20 Uhr, bei Michael Frank, Tel. 0 55 42/91 10 19