Kassenärztliche Vereinigung Hessen kritisiert SPD-Besuch im Medibus

Von: Tobias Stück

Da hatten alle noch gut lachen: (von links) Karina Fissmann, Dr. Ulrich Paul, Nancy Faeser und Saskia Esken beim Wahlkampftermin im Medibus. © privat

Darüber, dass Nancy Faeser und Karina Fissmann zusammen mit Bundesvorsitzender Saskia Esken (SPD) im Medibus Wahlkampf betrieben haben, ist die Kassenärztliche Vereinigung irritiert.

Weißenborn – Der Besuch der SPD-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl Nancy Faeser zusammen mit der Bundesvorsitzenden Saskia Esken und der Landtagsabgeordneten Karina Fissmann im Medibus in Weißenborn am 23. August hat ein Nachspiel. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) kritisiert jetzt in einer Pressemitteilung, dass sich die drei Sozialdemokratinnen bei einem Halt des Busses in Weißenborn (wir berichteten) ohne vorherige Zustimmung der KVH Zutritt zum Bus verschafft hatten und dort Bildmaterial erstellt haben, „das zu Wahlkampfzwecken verwendet wurde“.

Die KVH ist über das Vorgehen „gelinde gesagt irritiert“, sagen die Vorstandsvorsitzenden der KVH, Frank Dastych und Armin Beck in einer Ende vergangener Woche herausgegebenen Stellungnahme. Politiker, die sich an Ort und Stelle über die Versorgungssituation informieren wollten, seien herzlich willkommen. Allerdings nicht, um Wahlkampf zu betreiben. „Der Medibus ist keine Wahlkampfbühne. Weder für die SPD noch für andere Parteien“, sagen die Vorsitzenden, die sich selbst für FDP und FWG kommunalpolitisch engagieren oder engagiert haben. Dass es eine solche Anfrage durch die SPD im Vorfeld ihres Besuchs im Medibus noch nicht einmal gegeben hat, sei „an Dreistigkeit kaum zu überbieten“, heißt es in der Erklärung weiter.

Der Darstellung der Führungsspitze der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen widerspricht die Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis 10 (Rotenburg), Karina Fissmann, deutlich. Alle Beteiligten wie der Projektleiter der DB Regio in Berlin und auch die Referentin des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der KV in Frankfurt seien zum Termin in Weißenborn schriftlich eingeladen worden, hätten die Einladung bestätigt und seien persönlich vor Ort gewesen. „Auch die KV Hessen war eingeladen, hat den Termin schriftlich bestätigt und war anwesend“, sagt Fissmann auf Anfrage unserer Zeitung. Vom anwesenden Arzt Dr. Ulrich Paul seien die Politikerinnen eingeladen worden, sich ein Bild vom Inneren des Busses zu machen, und kamen gemeinsam ins Gespräch. Ob Fotos gemacht werden dürfen, wurde ebenfalls von Herrn Dr. Paul bejaht. „Zu keiner Zeit wurden Einwände erhoben“, sagt Fissmann.

Der Pressesprecher des SPD-Landesverbands, Christoph Gehring, nannte die „hinreichend feurige Pressemitteilung“ eine „Entgleisung“. Die Darstellung sei „von der Wirklichkeit nicht gedeckt“. (Tobias Stück)