Landespreis für Kochprojekt in Bad Sooden-Allendorf

Bad Sooden-Allendorf/Sontra. Das Projekt „Kochen-Kleckern-Kennenlernen - Krautshäubchen, Mehlschwitze & Co.“ im Seniorentreffpunkt in Bad Sooden-Allendorf ist in Wiesbaden besonders geehrt worden.

Ehrungen erhielten auch Vorsitzender Fritz Kurz vom Verein Bürgerhilfe Sontra Land sowie sieben weitere Gruppen und acht weitere Einzelpersonen.

Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration vergab die Landesauszeichnungen für soziales Bürgerengagement. „Sie alle tragen mit Ihrem Engagement dazu bei, dass unsere Welt freundlicher, unsere Gesellschaft sozialer und toleranter wird“, lobte Dippel die Preisträger.

Die Landesauszeichnung wird seit 2003 jährlich verliehen. In diesem Jahr lagen der Jury 79 Vorschläge vor. Sie hatte den Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Stärkung des Miteinanders gelegt, heißt es in einer Pressemitteilung des Sozialministeriums. Dies bezieht sich sowohl auf ein Miteinander im Engagement selbst wie auch mit Blick auf ein soziales Engagement als Zeichen eines Miteinanders in unserer Gesellschaft.

Die Geehrten erhielten neben der Landesauszeichnung „Soziales Bürgerengagement“ in Form einer Skulptur ein finanzielles Dankeschön in Höhe von 300 Euro für ihren Verein oder ihre Organisation.

Gemeinsam Kochen

Im Projekt Kochen-Kleckern-Kennenlernen geht es zwar um das gemeinsame Kochen. Der „geheime Plan“ dahinter ist aber der Gedanke, dass es in Gesellschaft besser schmeckt und damit ein Weg aus der Vereinzelung und Isolation möglich ist. Konkret wendet sich das Angebot, das im Seniorentreffpunkt Bad Sooden-Allendorf in Kooperation mit dem Sozialkreis Bad Sooden-Allendorf stattfindet, an ältere Menschen. Dabei zeigt sich, dass dieses gemeinsame Kochprojekt eine besondere, wertvolle Eigendynamik entwickelt, da es am Lebensalltag ansetzt und im Alter vielfach die Frage der Mittagessenversorgung eine wichtige Frage darstellt. Der gemeinsame Mittagstisch ist ein Angebot für ältere Menschen, sich zu treffen, gemeinsam zu handeln und in einem vertrauten Umfeld Wege zur Selbsthilfe, aber auch zur Unterstützung anderer zu finden.

+ Fritz Kurz © Hessisches Sozialministerium

Fritz Kurz

Fritz Kurz baut durch seine Tätigkeit im Verein Bürgerhilfe Sontra Land ein soziales Netzwerk in der Stadt auf, das für Vereine von großer Bedeutung ist. Sein Fokus in seiner ehrenamtlichen Arbeit liegt bei der Lebensmittelausgabe an hilfsbedürftige Personen, bei der er die Leitung seit Gründung im Jahr 2008 übernommen hat. Neben diesem sozialen Engagement übt er seit 2001 das Amt des ehrenamtlichen Stadtrates im Magistrat der Stadt Sontra aus.