Landrätin Rathgeber zu Bundeskanzler Scholz: „Seien Sie mehr on fire“

Von: Tobias Stück

Landrätin Nicole Rathgeber © Tobias Stück

Landrätin Nicole Rathgeber hatte am Dienstag, (06.06.2023) die Chance, mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu diskutieren. Die Sendung wird um 22.10 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

Berlin - In der Sendung „RTL Direkt Spezial – Am Tisch mit Olaf Scholz“ hatten vier Bürger die Chance, Bundeskanzler Olaf Scholz auf Dinge, die ihrer Meinung nach gerade schiefgehen, direkt anzusprechen. Mit der Landrätin des Werra-Meißner-Kreis Nicole Rathgeber saß ein Poilitik-Profi am Tisch, der aber die Stimmung von der Basis direkt weitergab.

Nach Informationen aus der Aufzeichnung, die das Nachrichtenportal NTV vorab veröffentlichte, hatte Rathgeber den Bundeskanzler unter anderem auf das geplante Heizungsgesetzt angesprochen und sprach von einer Überforderung der Bürger. Scholz gab ihr ausdrücklich Recht: „Deshalb geht es zuallererst um Heizungen in Neubauten, das ist keine Überforderung.“

Außerdem diskutierte Rathgeber mit Scholz über die Flüchtlingspolitik. Sie findet, dass die Kommunen und Kreise stärkere finanzielle Unterstützung bräuchten. Auch mit Blick auf die Flüchtlinge sagt sie, das Gefühl der Überforderung spiele der AfD in die Karten.

Eine der Fragen dieser Sendung war auch: Muss Scholz seine Politik besser erklären? Am Ende der Sendung will Moderatorin Pinar Atalay von den vier Gästen wissen, welchen Typ Kanzler sie sich wünschen würden. Nicole Rathgebers knappes Fazit laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Seien Sie mehr on fire!“

Die Sendung wurde am Dienstagnachmittag aufgezeichnet, die Ausstrahlung ist um 22.10 Uhr.