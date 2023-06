Nicole Rathgeber diskutiert in RTL-Sendung mit Olaf Scholz vor Fernsehkameras

Von: Tobias Stück

Teilen

Krieg in der Ukraine, Energie-Krise und Inflation: Landrätin Nicole Rathgeber bekommt von den Menschen aus ihrem Landkreis immer wieder zu hören, die Menschen seinen überfordert mit so vielen Krisen. © RTL Direkt

Eschwege/Berlin – Landrätin Nicole Rathgeber (Freie Wähler) hat am Dienstagabend sicherlich vielen aus der Seele gesprochen. „Seien Sie mehr on fire!“, gab sie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit auf den Weg und nutzte damit ein weiteres Mal an diesem Abend die Möglichkeit, dem Regierungschef Volkes Meinung zu vermitteln.

Nicole Rathgeber war am Dienstag eine von vier Menschen aus dem Volk, denen der Fernsehsender RTL die Chance gab, in der Sendung „RTL Direkt Spezial – Am Tisch mit Olaf Scholz“ direkt mit dem Bundeskanzler zu diskutieren. Eine knappe Million Menschen schaltete ein.

Wieso war Landrätin Nicole Rathgeber eingeladen?

So genau ist das nicht bekannt. Ein Hamburger Produktionsteam hatte Rathgeber angesprochen. „Sie haben sich an meine Videos aus dem Wahlkampf erinnert.“ Dass sie keine SPD-Landrätin ist, sei wohl auch von Vorteil gewesen. Neben der professionellen Politikerin aus dem Kreis kamen noch eine 81-jährige Klimaaktivistin aus Niedersachsen, ein vierfacher Familienvater sowie ein Schmelzer aus der brandenburgischen Stahlindustrie zu Wort.

Worüber diskutierte die Landrätin mit dem Kanzler?

Rathgebers Thema war an diesem Abend die Flüchtlingspolitik. Hier fühlt sich die Landrätin alleine gelassen und spricht damit sicherlich das an, was in allen Landkreisen und kreisfreien Städten der Republik gedacht wird. Sie findet, dass die „kommunale Familie“ stärkere finanzielle Unterstützung bräuchte. „Wir schaffen das nicht mehr.“ Auch mit Blick auf die Flüchtlinge sagt sie, das Gefühl der Überforderung spiele der AfD in die Karten. Scholz verweist darauf, der Bund zahle 15 Milliarden Euro. Wie auch beim Heizungsgesetz kämen die politischen Absichten der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik aber nicht an. Deswegen vermittelte die Landrätin dem Kanzler vor laufenden Fernsehkameras: „Wir waren enttäuscht vom Ergebnis des Flüchtlingsgipfels. Wieder ein Arbeitskreis, wieder ein Gipfel im Herbst. Aber nehmen Sie uns doch mal mit, an der Basis kommt nicht an, was Sie machen.“

Wie hat sich der Bundeskanzler geschlagen?

Gleich zu Beginn macht Scholz klar, dass er das von Moderatorin Pinar Atalay genutzte Wort „wegscholzen“ lieber durch „Gelassenheit“ ersetzen würde und mit dieser Scholz’schen Gelassenheit bewältigt der Bundeskanzler auch die Fragen der Bürger. Er erklärt, rechtfertigt, stimmt zu, widerspricht in einem stets sachlichen Ton. Die Danksagungen an die Bürger zu Beginn jedes Gesprächs wirken jedoch einen Tick zu vorbereitet. „Er ist ein absoluter Profi, der bei jedem Wort weiß, was er sagt“, schildert Rathgeber ihre Eindrücke. Sie findet aber auch, dass der Kanzler in Berlin förmlich in einem Elfenbeinturm sitze und zu weit weg von den Menschen ist, für die er entscheidet.

Wie hat sich Nicole Rathgeber geschlagen?

Sie war diejenige in der Runde, die auf Augenhöhe mit dem Kanzler diskutierte. Sie ließ – im Gegensatz zu den teilweise sehr verbohrten anderen Gesprächspartnern aus der Runde – auch seine Argumente zu. Gleichzeitig hatte sie den Schneid, dem Bundeskanzler Erfahrungen von „normalen Menschen“ sachlich aber bestimmt mit auf den Weg zu geben. „Wir hatten die Erlaubnis, den Kanzler zu unterbrechen.“ Nicht zuletzt prägte sie den Satz des Abends, der in der Übertragung ein wenig unterging: „Seien Sie mehr on fire!“

Welches Fazit zieht die Landrätin selbst?

Ein Positives. Sie hätte sich zwar gewünscht, manche Themen in der Tiefe ausführlicher zu behandeln, hatte nach der Sendung aber noch Gelegenheit mit Scholz zu sprechen. „Er kam noch mal auf mich zu.“ Sollte sich die Chance auf ein solches Format nochmals ergeben, wäre sie wieder dabei. „Auch wenn das Treffen nur kurz war: es ist wichtig, die Stimmung der Menschen nach oben weiterzugeben.“ (Von Tobias Stück)