Landrat Stefan Reuß: „Sind auf einem guten Kurs“

Werra-Meißner. „Der Werra-Meißner-Kreis ist auf einem guten Kurs“, lautet das Resümee von Landrat Stefan Reuß, der die Zeit zwischen den Jahren für Rückblick und Vorschau nutzt.

Lebenswerte Region

Erst vor wenigen Wochen haben die vielen tausend Besucher des fünften Werra-Meißner-Tages hautnah erleben können, wie vielfältig und bunt die Region ist, freut sich Reuß. Unter dem Motto „Zuhause im Land der Frau Holle“ hatte sich dort auch der neue Geo-Naturpark Frau-Holle-Land präsentiert. „Dieser bündelt seit diesem Jahr unsere touristischen Aktivitäten und setzte neue Impulse in der Vermarktung unserer Region.“

Auch bei der demografischen Entwicklung hat sich der positive Trend laut Reuß weiter verstetigt. „Der Bevölkerungsrückgang hat sich deutlich verlangsamt und es kommen mehr Menschen in unseren Kreis, um hier zu leben und zu arbeiten.“ Dies zeige, dass der Wohn- und Arbeitsstandort Werra-Meißner positiv wahrgenommen wird – „eine gute Basis, um künftig weiter für die Region zu werben“.



Gute Wirtschaft

Sehr erfreulich sei die Entwicklung der Wirtschaft im Kreis, die sich laut Reuß durch eine bemerkenswert niedrige Arbeitslosenquote und eine Nachfrage an Fachkräften in Industrie, Handel und Handwerk auszeichne. „Eine gute Chance zur beruflichen Integration der zu uns gekommenen Flüchtlinge“, findet Reuß. Der Spracherwerb sowie die Integration in Vereine und Gesellschaft würden so flankiert durch die gezielte Vermittlung in Ausbildung und Arbeit. Reuß weist ausdrücklich darauf hin, dass ohne das große ehrenamtliche Engagement vieler freiwilliger Helfer, diese Integrationserfolge nicht möglich wären.

Zudem sei mit dem Baubeginn für das neue Verwaltungszentrum am Schlossplatz in Eschwege ein weiterer wirtschaftlicher Impuls gesetzt worden, der den Verwaltungsstandort Eschwege dauerhaft stärke.

Solide Finanzen

Auch beim Thema Finanzentwicklung müsse sich der Kreis nicht verstecken. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Reuß. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 sehe ein Plus vor und läute das Ende des Schutzschirms endgültig ein. Auch die drückende Altschuldenlast verschweigt Reuß nicht: „Deren Abbau steht als Nächstes an, dennoch wollen wir die wichtigen Zukunftsinvestitionen – insbesondere in unsere Schulen – fortführen.“



Innovative Region

„Wir haben uns einen positiven Ruf als innovative Region erarbeitet, der deutschlandweit beachtet wird“, sagt Reuß. Deutlich werde das unter anderem darin, dass die Projekte des Modellvorhabens „Land(auf)Schwung“ in die Verlängerung gehen, weiter vom Bund gefördert und um zusätzliche Projekte ergänzt werden.

„Der Bevölkerungsrückgang hat sich deutlich verlangsamt und es kommen mehr Menschen in unseren Kreis, um hier zu leben und zu arbeiten.“

Stefan Reuß

Landrat

Dazu passe, dass der Breitbandausbau nun deutlich an Fahrt aufgenommen habe. „Das Ziel, schnelles Internet in allen Ort unseres Kreises anbieten zu können, ist jetzt deutlich näher gerückt.“ Ebenfalls habe der Baufortschritt der A 44 wahrnehmbar an Fahrt gewonnen. Die Eröffnung eines großen Teilabschnitts zwischen Walburg und Bischhausen steht für das kommende Jahr an.



Großes Engagement

Bei der Weiterentwicklung des Kreises sei ein wichtiger Baustein das große Engagement der Menschen: „Dieses zu fördern und zu würdigen ist wichtig, denn wir brauchen dieses Engagement weiterhin in allen Bereichen unserer Gesellschaft“, betont Reuß: „Ich möchte den vielen engagierten Menschen ganz persönlich für ihre Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit Dankeschön sagen!“