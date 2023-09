Naturmonument Grünes Band

„Sag mal ehrlich“: Landtagskandidaten diskutieren, ob Landleben Zukunft hat

Von: Tobias Stück

Waren ein Teil der Diskussionsrunde: (von links) Silvia Hable (Die Linke), Lena Arnoldt, Stefan Schneider (beide CDU), Knut John (SPD) und Jorias Bach (FDP). © Tobias Stück

Im Dorfgemeinschaftshaus von Jestädt waren zum ersten Mal in diesem Landtagswahlkampf alle Kandidaten für die Wahlkreise 9 und 10, die gemeinsam den Werra-Meißner-Kreis vertreten, eingeladen.

Werra-Meißner – Diskutiert wurde zum vom KBV vorgegebenen Thema „Sag mal ehrlich: Hat Landleben Zukunft?“

Wer hatte die Idee zu der Veranstaltung?

Die Idee kam vom Kreisbauernverband Werra-Meißner. Bereits zum dritten Mal bieten sie diese Veranstaltung an. Ausgedacht wurde sich das Format in der Geschäftsstelle des Bauernverbands, die Vorsitzender Thorsten Möller als „extrem innovativ“ bezeichnet.

Wie wurde die Veranstaltung umgesetzt?

Zunächst wurde ein 14-minütiger Film gezeigt, in der die Landwirte ihre Arbeit beschrieben und ihre Sorgen den Kandidaten mit auf den Weg gaben. Anschließend stellten sich die Kandidaten vor und bezogen Stellung zu Themen, die Moderator Thorsten Möller und die Zuschauer vorgaben. Stefanie Wittich-Vogel und Ines Wollschak behielten die Zeit im Auge, damit alle Kandidaten einen ähnlichen Redeanteil hatten.

Wer hörte sich die Diskussion an?

Der Saal des Dorfgemeinschaftshauses war gut gefüllt. In erster Linie waren Landwirte anwesend, aber auch politisch interessierte Wähler kamen. Von Witzenhausen bis Herleshausen war der ganze Werra-Meißner-Kreis vertreten.

Wer war überhaupt auf das Podium eingeladen?

Eingeladen waren alle 15 Landtagskandidaten aus den Wahlkreisen 9 und 10. Am Ende waren zehn Diskussionspartner von fast allen Parteien anwesend: Lena Arnoldt und Stefan Schneider (beide CDU), Felix Martin und Hans-Jürgen Müller (beide Grüne), Knut John (SPD), Gerhard Schenck (AfD), Silvia Hable (Linke), Lorenz Fasshauer und Rainer Janisch (beide FWG) und Jorias Bach (FDP), der die eigentlichen Kandidaten seiner Partei vertrat.

Was waren die Anliegen der Landwirte?

In dem Film, den die Geschäftsstelle zusammengestellt hatte, kamen verschiedene Betriebsleiter aus dem Werra-Meißner-Kreis zu Wort. Philipp Kawe aus Hebenshausen wollte wissen, ob Landwirte noch zur Lebensmittelproduktion gebraucht werden oder nur für die Landschaftspflege da sind. Schweinezüchter Brandau forderte Planungssicherheit für sich und seine Kollegen. 15 bis 20 Jahre gleiche Rahmenbedingungen wären optimal. Ulrich Feußner aus Wanfried kritisierte die Regelungen zum Naturmonument Grünes Band, Rinderzüchterin Dilling wehrte sich gegen den Generalverdacht, als Landwirtin die Umwelt zu vergiften. Außerdem kritisierte sie eine überbordende Bürokratie. „Wir wollen mitreden“, richtete Ramon Menthe aus Grebendorf einen Appell an die Politik.

Wie lief die Diskussion ab?

Zu Beginn sehr schmusig. Alle Kandidaten versuchten ihren Bezug zur Landwirtschaft herzustellen. Inhaltlich waren sich die Parteienvertreter sehr ähnlich. Erst zum Ende hin gab es Abgrenzungen.

Wie wurde der Auftritt der AfD bewertet?

Kritisch. Lena Arnoldt warf Landtagskollege Schenck vor, als Putin-Unterstützer durch den Krieg in der Ukraine auch den heimischen Landwirten zu schaden. Aus dem Publikum setzte es Buh-Rufe, als Schenck den Klimawandel verharmloste. Die Landwirte hatten offensichtlich andere Erfahrungen gemacht.

Wie lautet jetzt die Antwort auf die Frage der Diskussion? Hat Landleben Zukunft?

Die Frage wurde nicht eindeutig geklärt. Viele der Themen drehten sich – was bei einer Veranstaltung des Kreisbauernverbands nicht untypisch ist – um landwirtschaftliche Themen. Glasfaserausbau, Mobilität oder Perspektiven für junge Menschen wurden nur am Rande gestreift. „Ich denke, es muss noch viel getan werden, damit es gleiche Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land gibt“, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbands, Thorsten Möller.

Zwei Wahlkreise, 15 Kandidaten Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Der Werra-Meißner-Kreis wird von Abgeordneten von zwei Landkreisen vertreten.

Wahlkreis 9: Hier sind Menschen aus Eschwege, Großalmerode, Hessisch Lichtenau, Meinhard, Neu-Eichenberg, Nieste, Bad Sooden-Allendorf, Wanfried, Witzenhausen und dem Gutsbezirk Kaufunger Wald wahlberechtigt. Zur Wahl treten Stefan Schneider (CDU), Felix Martin (Grüne), Knut John (SPD), Gregor Ickert (AfD), Silvia Hable (Die Linke), Michael Göbel (FDP), Lorenz Faßhauer (Freie Wähler) und Julian Prescher (Die Partei) an.

Wahlkreis 10: Alheim, Bebra, Cornberg, Ludwigsau, Nentershausen, Neuenstein, Ronshausen, Rotenburg, Wildeck sowie Berkatal, Herleshausen, Meißner, Ringgau, Sontra, Waldkappel, Wehretal und Weißenborn. Wählbar sind Lena Arnoldt (CDU), Dr. Kristina Bayer (Grüne), Karina Fissmann (SPD), Gerhard Schenck (AfD), Erich Lange (Die Linke), Max Grotepaß (FDP) und Rainer Janisch (Freie Wähler). ts



Bildeten den anderen Teil: Rainer Janisch (von links), Lorenz Faßhauer (beide FWG), Felix Martin, Hans-Jürgen Müller (beide Die Grünen) und Gerhard Schenck (AfD). © Stück, Tobias

Und das waren die vier Themen, die inhaltlich bei der Veranstaltung am kontroversesten diskutiert wurden.

Naturmonument Grünes Band

Die Ausweisung der innerdeutschen Grenze als Naturmonument bereitet gerade den Landwirten in Herleshausen, Ringgau und Wanfried Sorge. Einige ihrer Flächen sind dann nur noch unter harten Auflagen zu bewirtschaften.



„Die Flächen sind überdimensioniert. Das kommt einer schleichenden Enteignung gleich“, sagt Knut John (SPD). Das müsse sich ändern. Weil der Eiserne Vorhang nicht auf hessischem Gebiet verlaufen sei, plädiert Gerhard Schenck (AfD) dafür, dass Hessen das Grüne Band überhaupt nicht brauche.



Auch Lena Arnoldt (CDU) sprach sich dafür aus, den landwirtschaftlichen Flächenverbrauch zu senken und Brachflächen freizugeben. Silvia Hable (Die Linke) möchte sich dafür einsetzen, dass die Bauern langfristige Sicherheit bekommen.



Umgang mit Wölfen

Von Wolfsschutzzäunen hält Lorenz Faßhauer (FW) nichts, um den Wolf zu kontrollieren. Schenck und Rainer Janisch (FW) wurden konkret und forderten, für den Wolf Jagdzeiten festzulegen und ihn zu entnehmen. Auch Arnoldt plädiert für eine Aufnahme ins Jagdgesetz.

Gleiche Bedingungen in Stadt und Land

KBV-Geschäftsführer Uwe Roth stellte die These auf, dass der ländliche Raum lediglich Almosenempfänger der Metropolen sei. Durch die hohe Repräsentanz von zwei Wahlkreisen sei der Werra-Meißner-Kreis in Wiesbaden nicht abgehangen, sagte Felix Martin (Die Grünen). „Wir haben den ländlichen Raum durch unseren Aktionsplan im Blick“, sagte Arnoldt. Drei Milliarden stünden im Doppelhaushalt. Durch ein starkes Regierungspräsidium sei Nordhessen gut vertreten, sagte Stefan Schneider (CDU).



Knut John, Sprecher für den ländlichen Raum seiner Fraktion, befand, dass es keine gleichen Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land gebe. „Wenn ein großes Logistikgebiet auf Ackerflächen im ländlichen Raum geplant wird, ist das ein Abfallprodukt der Städter, das wir ertragen müssen“, sagt Hable. Jorias Bach (FDP) bedauerte, dass kein Minister aus Nordhessen käme.



Arnoldt machte den Vorschlag, dass der ländliche Raum mit einem Landwirtschaftsministerium einen eigenen Minister verdient hätte.



John plädierte dafür, dass dieses Ministerium auch auf dem Land angesiedelt werde. Schneider erklärte, dass ein Ministerium nur am Regierungssitz Sinn ergebe. Müller sprach sich gegen ein eigenes Ministerium aus, weil Landwirtschaft nur verzahnt mit Umwelt gedacht werden könne.



Wie gelingt der Rückzug aufs Land?

Simon Emmelmann, 24-jähriger Akademiker aus Eschwege, wollte von den Kandidaten wissen, wie man junge Menschen zurück in den ländlichen Raum bekommt. Sowohl Schneider als auch Bach setzen auf den Glasfaserausbau und Homeoffice-Lösungen. Bach will den Wirtschaftsstandort stärken. John plädiert dafür, Behörden und universitäre Einrichtungen im ländlichen Raum anzusiedeln. Auf Co-Working-Lösungen setzt Hable. Sie hofft außerdem auf die auf Kreisebene angedachte Wohnungsbaugesellschaft und den Ausbau der Bahn. „Wir müssen unbürokratischer und schneller werden“, sagte Janisch und will die Mobilität fördern.



Auf einen Bus pro Stunde in jedem Dorf setzt auch Martin. Er will außerdem das sogenannte Azubi-Werk, bezahlbare Wohungen für Auszubildende, vorantreiben. (Tobias Stück)