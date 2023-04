Lastwagen rutscht Abhang hinunter – Fahrer rettet sich mit Sprung aus der Kabine

Von: Emily Spanel

Teilen

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen am Brückenberg in der Gemarkung des Ringgauer Ortsteils Röhrda verunglückt. © Markus Wieditz/nh

Ein Wendemanöver in einem Waldstück geht furchtbar schief. Der Lkw-Fahrer kann sich im letzten Moment retten, bevor das Gespann einen Abhang hinunterrutscht.

Ringgau– Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen (27. April) am Brückenberg in der Gemarkung des Ringgauer Ortsteils Röhrda (Werra-Meißner-Kreis) verunglückt. Der aus Mühlhausen stammende 37-jährige Fahrer des Lastwagens trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon.

Laut Polizeiangaben bog der 37-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 09.15 Uhr in der Gemarkung des Ringgauer Ortsteils Röhrda von der Bundesstraße 7 auf einen Feldweg gegenüber der Ortstafel von Röhrda ein und fuhr dann in das dortige Waldstück. Bei einem Wendevorgang auf dem Feldweg brach der Anhänger plötzlich aus und rutschte einen Abhang hinunter, wobei das Führerhaus ebenfalls mitgezogen wurde. Der Fahrer konnte sich mit einem Sprung aus dem Führerhaus zwar noch in Sicherheit bringen, erlitt dabei aber dennoch leichte Abschürfwunden, zu deren Behandlung er sich dann ins Krankenhaus begab.

Spezialfirma muss Lkw im Werra-Meißner-Kreis bergen

Der entstandene Schaden bei dem Unfall wird mit 10.000 Euro angegeben. Zum Hinaufziehen des abgerutschten Lastwagens musste eine entsprechende Firma verständigt werden. Im Einsatz waren die Aktiven der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Datterode und Röhrda. Ringgaus Bürgermeister Mario Hartmann teilte mit, dass er das Fuhrunternehmen bereits vor rund zwei Wochen kontaktiert habe – mit dem Hinweis, dass die Fahrer oft deutlich zu schnell in der Flur unterwegs seien. (Emily Hartmann)

Erst kürzlich verletzte sich ein junger Autofahrer bei einem Unfall auf der B7.