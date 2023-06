Eispreise steigen im Werra-Meißner-Kreis großteils um 20 Cent

Von: Nicole Demmer

Auch beim Eis haben die Preise angezogen. © Leinweber, Johanna

Die Eispreise im Kreis sind in den meisten Eiscafes um 20 Cent je Kugel gestiegen.

Werra-Meißner – Mit steigenden Temperaturen wächst auch wieder die Lust auf ein Eis. Wie vieles andere ist aber auch die kühle Leckerei teurer geworden – in den meisten der von uns befragten Eisdielen stieg der Preis für eine Kugel um 20 Cent.

So etwa im Eiscafé Zara in Großalmerode. Statt 1,20 Euro, wie im Vorjahr, kostet die Kugel nun 1,40 Euro.

Als Gründe geben die Eiscafés gestiegene Kosten für die Rohstoffe an – teilweise um mehr als 100 Prozent sind die Ausgaben für die Hauptzutaten wie Zucker, Milch, Sahne und Dextrose gestiegen, wird aus dem Eiscafé Venezia in Eschwege berichtet. Hier schlägt sich das in einer Preissteigerung um 50 Cent je Kugel wieder, die in diesem Jahr 2 Euro kostet.

Auch Strom- und Wasserkosten sowie allgemeine Ausgaben verteuern das Eis, heißt es aus dem Eschweger Eiscafé Vian. Hier wurden die Preise je Kugel um 20 Cent auf 1,80 Euro erhöht.

„Der Einkauf hat sich generell erhöht“, sagt auch Christian Pelikan, Kreis-Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Dazu komme, dass auch der Lohn anders gestaltet werden müsse, um Personal zu bekommen.

Dass trotz gestiegener Preise der Eiskonsum zurückgeht, ist hingegen nicht zu erwarten. Das zeigen Daten aus dem Jahr 2022. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, waren auch damals die allgemeinen Steigerungen der Preise spürbar, sie verteuerten sich um im Durchschnitt 17,5 Prozent. Trotzdem griffen die Menschen häufiger zum Eis, und zwar um 13.4 Prozent mehr als 2021. Generell gebe es kaum sinkenden Konsum, sagt auch Christian Pelikan. Zurückzuführen sei dies auch auf Betriebsaufgaben und neu eingeführte Ruhetage.

Im Eiscafé Venezia in Bad Sooden-Allendorf hat man vor allem das durchwachsene Wetter bisher für einen verhalteneren Eiskonsum ausgemacht. Nun hätten die Menschen wieder Lust, ins Freie zu gehen und ein Eis zu essen, so Inhaber Maurizio Ravera. Nach einem Erfahrungsaustausch auf der Eis-Messe wurden auch hier die Preise um 20 Cent auf 1,70 Euro je Kugel erhöht. (Nicole Demmer/Victoria-Sophie Goebel)

Tiziano ist das Eis des Jahres Tiziano heißt das Eis des Jahres der Union der italienischen Speiseeishersteller. Es ist ein Erdbeertrauben-Sorbet mit Prosecco. Im Werra-Meißner-Kreis setzen die Kunden auch gerne auf traditionelle Sorten. Vanille im Spaghetti-Eis und Schokolade werden ebenso gerne gegessen wie Cookie, Kinderbueno und Pistazie, heißt es aus dem Eiscafé Zara in Großalmerode. Im Bad Sooden-Allendorfer Eiscafé Venezia sind unter anderem auch Malaga und Eierlikör beliebt. (nde)