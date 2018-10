Hilfe bei Unfällen: Neuer Lehrgang für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Ziel des Lehrgangs ist es, den Teilnehmern – die sich aus ehrenamtlichen Einsatzkräften aus dem gesamten Landkreis zusammensetzen – das Grundwissen für die Einsätze bei Verkehrsunfällen und den richtigen Umgang mit den speziellen Gerätschaften wie der Rettungsschere, dem Spreizer und den hydraulischen Rettungszylindern zu vermitteln.

Die Teilnehmer des ersten Lehrgangs „Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen".

War dieser Lehrgang vormals ausschließlich der hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel vorbehalten, so wurde dieser jetzt in Kooperation mit den hessischen Landkreisen auf die Kreisebene verlagert, um somit die nötigen Kapazitäten zu erhöhen und möglichst vielen Feuerwehrangehörigen die nötigen Kenntnisse zu vermitteln. „Besondere Herausforderung in der Vorbereitung war die Beschaffung der Übungsfahrzeuge“, sagt Kreisbrandinspektor Christian Sasse. „Pro Lehrgang bearbeiten wir insgesamt sechs Altfahrzeuge, um die richtigen Einsatztechniken zu schulen.“ Insgesamt 24 Teilnehmer konnte der Kreisbrandinspektor zu dem Lehrgang begrüßen, welcher federführend von seinem Stellvertreter Thomas Eisenträger umgesetzt wurde.