Arthrose des Hüftgelenks – die Hüftgelenkprothese

© Fotolia (c) by RioPatuca

Bei unserem Lichtenauer Patientenforum möchten wir Ihnen Informationen über die Gelenkerkrankung „Arthrose“, Prophylaxe, konservative Behandlungsformen, künstliche Gelenke, Operation und Rehabilitation vermitteln. Außerdem geben wir Ihnen Tipps zum täglichen Leben mit dem künstlichen Gelenk.

Immer mehr Menschen leiden an Verschleißerkrankungen, insbesondere der Hüft- und Kniegelenke. Operationen mit künstlichen Gelenken sind heutzutage ausgereift und bewährt, dennoch ist der Entscheidungsprozess für den einzelnen Patienten schwierig und oftmals langwierig. Detaillierte Informationen können dazu beitragen, Ängste abzubauen und eine Entscheidung leichter zu treffen.

+ Dr. med. Franz-Josef Müller © Allgemeine Orthopädie und Traumatologie Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau

Veranstaltungsort:

Best Western Hotel Plus

Am Vitalpark

In der Leineaue 2

37308 Heilbad Heiligenstadt

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Infotelefon Patientenforen:

☎ 05602 83-1201

Programm

22. Februar 2017

18:00 Uhr Begrüßung

Dr. med. Jens Klingebiel, Leitender Oberarzt

Konservative und gelenkerhaltende Therapie

Tobias Radebold, Leitender Oberarzt

Narkoseverfahren bei Hüftoperationen

Dr. med. Thomas Schnug, Chefarzt

Künstlicher Gelenkersatz

Dr. med. Jens Klingebiel, Leitender Oberarzt

Physiotherapeutische Behandlung nach Implantation einer Hüftgelenkendoprothese

Susanne Larbig, Leitung Abteilung Physiotherapie

Anschlussheilbehandlung nach einer Hüftoperation

Uwe Throm, Sozialberatung

ca. 19:20 Uhr

Wir beantworten gerne Ihre Fragen

20:00 Uhr – Ende der Veranstaltung