„Der Rückenschmerz“ - Krankheitsbilder und Therapiemöglichkeiten

Beim LICHTENAUER Patientenforum möchten wir Ihnen moderne Behandlungsmöglichkeiten von Erkrankungen der Wirbelsäule vorstellen.

Neben konservativen Behandlungsmöglichkeiten wie Physiotherapie, Interventioneller und Multimodaler Schmerztherapie werden wir auch ausgesuchte Krankheitsbilder und ihre operativen Versorgungsmöglichkeiten vorstellen. Wir haben ein weit gefächertes Informationsprogramm für Sie zusammengestellt und hoffen, Ihnen einen Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten in der modernen Wirbelsäulenorthopädie geben zu können.

Ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

+ Stefan Kistner Chefarzt Wirbelsäulenorthopädie Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau © Orthopädische Klinik Hess. Lichtenau

Stefan Kistner

Chefarzt Wirbelsäulenorthopädie

Orthopädische Klinik

Hessisch Lichtenau

Veranstaltungsort:

Best Western Hotel Plus

Am Vitalpark

In der Leineaue 2

37308 Heilbad Heiligenstadt

Infotelefon Patientenforen:

☎ 05602 83-1301

Programm 07. Juni 2017

18:00 Uhr Begrüßung



Aufbau der Wirbelsäule

Dr. med. Alexandra Böhmert, Oberärztin Wirbelsäulenorthopädie

Interventionelle und Multimodale Schmerztherapie

Dennis Kornmann, Assistenzarzt Wirbelsäulenorthopädie

Operative Möglichkeiten bei Verschleiß bedingten Erkrankungen der Wirbelsäule

Stefan Kistner, Chefarzt Wirbelsäulenorthopädie

Physiotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten der Wirbelsäule

Susanne Larbig, Leitung Abt. Physiotherapie

19:50 Uhr Wir beantworten gerne Ihre Fragen

20:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Die Teilnahme ist kostenfrei.