Linienbus und Mähdrescher stoßen zusammen: 10.000 Euro Schaden

Von: Emily Spanel

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Oberhone – Ein Linienbus und ein Mähdrescher sind am Samstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Oberhone und Eltmannshausen zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall im Begegnungsverkehr: Die Unfallstelle liegt in einer Linkskurve am Bahnübergang Eltmannshausen. Durch die Größe der beiden beteiligten Fahrzeuge kam es zu einer seitlichen Berührung, in eren Folge einige Seitenscheiben des Linienbusses zerstört wurden.

Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. esp