Eschwegerin Nora Kohnke feiert ihren 95. Geburtstag

Geburtstag: Nora Kohnke wird 95 Jahre. Zu ihren Hobbys zählt Mundharmonika spielen. © Kathrin Schindewolf

Nora Kohnke wird am heutigen Mittwoch, 2. August, 95 Jahre alt. Die Eschwegerin hat ein bewegtes Leben hinter sich, vor allem der Zweite Weltkrieg hatte ihr Leben sehr stark durcheinandergebracht.

Eschwege – Zu ihrem Ehrentag erwartet sie nun zwei ihrer Söhne, ihre Schwiegertochter hat sich mit einer Geburtstagstorte angekündigt. Jeden Tag macht sich Nora Kohnke noch schick – für sich selbst, wie sie sagt. Eins ihrer liebsten Hobbys ist die Musik: Noch heute spielt sie regelmäßig und gerne sie Mundharmonika. Aber auch das Schifferklavier beherrscht sie. Niemals hätte Nora Kohnke gedacht, dass sie einmal ihren 95. Geburtstag feiern würde. Alt fühle sie sich noch nicht: „Es geht noch“, sagt die Eschwegerin, die ihr leben lang sparsam gelebt hat. Wenn sie heute koche, würde sie gleich für mehrere Tage im Voraus Essen vorbereiten, im Haushalt hat sich inzwischen eine Hilfe vom Roten Kreuz.

Vier Kinder hatte sie geboren, drei Söhne und eine Tochter. Zudem hat sie vier Enkelkinder, drei Jungen und ein Mädchen und einen Urenkel. Sie erklärt, dass ihre Jungen immer sagen: „Mutti, Mutti, von dir kann man viel lernen.“

Religion spielt eine große Rolle

Neben ihrer Familie spielt Religion immer eine große Rolle in Nora Kohnkes Leben. Sie hat in ihrem langen Leben viel erlebt, Freud und Leid, Schicksalsschläge, bleibt aber immer optimistisch. Wenn sie gefragt wird, wie sie das schafft, äußert sie: „Ich bin das nicht. Das ist mein Herrgott, der mich lenkt. Er hilft auch das Leid zu ertragen. Ich glaube an Gott. Schon immer.“ Dankbar ist sie ihren Eltern dafür, dass sie getauft und konfirmiert wurde.

Die 95-Jährige wurde in der Ukraine geboren. Ihre Vorfahren kamen aus Deutschland. Als Katharina die Große einen Aufruf startete, waren ihre Vorfahren in die Ukraine gegangen. Sie waren Selbstversorger und hatten Waldbesitz. Auch den Zweiten Weltkrieg erlebte die heute 95-Jährige mit. Jeden Schuss, der in ihrer Umgebung ankam, hat sie gesehen.

Ihre Familie wurde enteignet. Hunger und Durst musste sie erleiden. Als sie 13 Jahre alt war, „waren die Bomber immer über uns“ berichtet sie. Daher ist ihre Familie mit ihr geflüchtet. In Mühlhausen war dann 1945 Endstation. Nora Kohnke hatte sechs Geschwister, nach Deutschland kamen aber nur zwei. Mit 13 Jahren hatte sie aufgrund des Krieges die Schule verlassen müssen. Ihre Mutter wollte, dass sie in Mühlhausen wieder am Unterricht teilnimmt, aber sie war aus dem Schulalter raus und durfte deshalb nicht weitermachen. Alles, was sie brauchte, habe sie sich selbst beigebracht.

Nora Kohnkes stieg also ins Arbeitsleben ein und war in verschiedenen Fabriken tätig. In einem Bekleidungswerk in Mühlhausen lernte sie das Nähen, auf das Konfektionieren habe sie die Note Eins bekommen. „Manchmal musste ich zwei Tage lang an Stücken arbeiten und dafür auch die Nächte opfern, um die Produkte rechtzeitig abzuliefern“, erinnert sie sich.

Auszeichnungen für ihre Arbeit

Anschließend war sie acht Jahre lang im Handel tätig und wurde viermal ausgezeichnet. „Ich habe immer so gearbeitet, als ob ich für mich selbst arbeite. Das Beste vom Besten ist gerade gut genug“, berichtet sie.

Immer wollte sie, dass andere mit ihr zufrieden sind. Gab es eine Feier im Betrieb, lief sie mit ihrem Kopf voller Locken Modenschau: „Das hat viel Spaß gemacht.“ Die Zeit im Handel, sei die schönste Zeit in ihrem Arbeitsleben gewesen: „Darin bin ich richtig aufgegangen. Am meisten gefiel mir, jeden Tag auf neue Menschen zu treffen.“

In Mühlhausen habe sie 36 Jahre gelebt, nach der Wende zog Nora Kohnke dann nach Eisenach, später nach Eschwege. Ihre Vermieter seien inzwischen wie eine Familie für die 95-Jährige geworden: „Der liebe Gott hat sie geschickt, damit es mir gut geht.“ Für die nächsten Jahre ist es Nora Kohnkes Wunsch, dass es ihr weiterhin so geht wie jetzt. Außerdem wünsche sie sich „Frieden auf der ganzen Welt, Toleranz und Verständlichkeit zwischen den Völkern auf der Erde.“ Sie nehme alles an und versuche das Beste daraus zu machen.

Mit niemandem stünde sie im Konflikt. Nora Kohnkes Prinzip und Credo lautet: „Was dir nicht gefällt, gefällt den anderen auch nicht“ und „Tue das, was dir guttut, das tut dann auch anderen gut“.

Von Kathrin Schindewolf