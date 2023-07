Männer streiten und bewerfen sich mit Erdklumpen

Von: Stefanie Salzmann

Zwei streitende Männer haben sich mit Erdklumpen beworfen. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Im Streit haben sich zwei erwachsene Männer aus Meißner nicht nur geschubst, sondern auch mit Erdklumpen beworfen.

Meißner – Gegenseitig wegen Körperverletzung angezeigt haben sich am Wochenende ein 52-Jähriger und ein 54-Jähriger, beide aus der Gemeinde Meißner. Am Samstagmorgen gerieten die beiden Männer auf einem Gartengrundstück nach einem zunächst verbalen Streit in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 52-Jährige von seinem Kontrahenten mit Erdklumpen beworfen und geschlagen worden sein soll. Der 54-Jährige gab seinerseits vor, von seinem Gegenüber geschubst worden und dabei zu Fall gekommen zu sein. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall jetzt die weiteren Ermittlungen aufgenommen und ermittelt jeweils wegen Körperverletzung. (Stefanie Salzmann)