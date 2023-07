Wanfrieder Grundschüler beeindrucken Publikum bei Zirkus-Vorstellung

Von: Theresa Lippe

Balanceakt: Zusammen präsentierten diese zwei Grundschüler ihre Nummer auf dem Hochseil. © Lippe, Theresa

Hochseilartisten, Jongleure, Clowns und Akrobaten: Die Kinder der Gerhart-Hauptmann-Schule aus Wanfried haben tosenden Applaus von ihrem Publikum geerntet, als sie ihr Zirkus-Programm bei einer Galavorstellung präsentierten.

Wanfried – Der Kinder-Mitmach-Circus der berühmten Artistenfamilie Casselly hatte mit den Wanfrieder Grundschülern über eine Woche ein fulminantes Programm einstudiert, bei dem Spaß, Kreativität, Fantasie, Selbstbewusstsein und Mut im Mittelpunkt standen.

Unter Aufsicht der Casselly-Artisten erkundeten die Kinder zuerst das Zirkuszelt und lernten die wichtigen Dinge und Regeln, die für das gemeinsame Programm erfolgreich sind. Die Mädchen und Jungen erlernten in verschiedenen Gruppen beispielsweise Bodenakrobatik, Jonglage, Trapez und vieles mehr. Ihr Können präsentierten die Kinder in gleich drei Galashows im Zirkuszelt, das Cassellys neben dem Sportplatz in Wanfried aufgeschlagen hatten. Die Vorstellungen läuteten für die Mädchen und Jungen die Ferienzeit ein.

Viele Lacher

Für viele Lacher sorgten dabei die witzigen Clowns, die den Organisatoren immer wieder Streiche spielten und ihre eigene Party in der Manege feierten. Ein besonderer Hingucker waren die Jongleure. Für ihren Auftritt wurde das bis zum letzten Platz gefüllte Zirkuszelt vollkommen verdunkelt. Schwarzlicht brachte dann die neonfarbenen Kostüme und Jonglage-Utensilien der Kinder zum Leuchten.

Manege frei: Die Schüler der Gerhart-Hauptmann-Schule in Wanfried haben beim Kinderzirkus Casselly eine beeindruckende Show gezeigt und das Publikum begeistert © Lippe, Theresa

Kopfüber am Tuch

Viel Mut bewiesen die Artistinnen und Artisten, die ihre Kunststücke in luftiger Höhe – von einer professionellen Artistin gesichert – vorführten und dabei ihr sportliches Talent unter Beweis stellten. Im Spagat, kopfüber und zu zweit präsentierten die Mädchen ihre Nummer an einem sogenannten Vertikaltuch. Der Applaus von Eltern, Geschwistern, Großeltern und allen anderen begeisterten Zuschauern war ihnen sicher.

Im Vertikaltuch schwebten diese beiden Schülerinnen durch die Manege. Ihr Mut wurde mit viel Applaus vom Publikum belohnt. © theresa lippe

Mit viel Geschick balancierten die Grundschüler über ein Hochseil, das in der Manege gespannt war. Dabei stellten sie sich beispielsweise auf ein Bein oder legten sich auf das wenige Zentimeter breite Seil – ganz ohne Wackler oder gar einen Absturz.

Schwindelfrei

Für Staunen sorgten die jungen Akrobatinnen und Akrobaten, die an einem Trapez und einem Trapezring ihr Können zeigten. Bei ihrer Nummer hingen – immer gesichert – gleich drei Kinder an dem Trapezring und wurden laut vom Publikum bejubelt. Die Grundschüler hatten bei ihrer Galavorstellung viel Spaß und die Familien im Publikum waren sichtlich stolz.

„Ich würde es mich ganz sicher nicht trauen, kopfüber in der Manege zu hängen“, sagt eine Mutter. „Das braucht viel Training und Mut“, ergänzt ihr Begleiter beeindruckt.

Schwindelfrei mussten diese drei Akrobaten sein, die ihr Können am Trapezring zeigten. © Lippe, Theresa

Danksagung

Nach dem großen, bunten Abschluss der dritten und letzten Galavorstellung in Wanfried bedankte sich Schulleiterin Christina Hoppe bei allen Mädchen und Jungen für ihre beeindruckenden Auftritte, aber auch beim Zirkusteam für die tolle Arbeit mit den Kindern und beim Förderverein der Gerhart-Hauptmann-Schule. Dieser hatte die Hälfte der Kosten für die Teilnahme der Kinder am Mitmach-Circus übernommen. Das Ende der Zirkuswoche bedeutete für die Kinder der Wanfrieder Grundschule den Startschuss in die heiß ersehnten Sommerferien, die nach der Zeugnisvergabe am Freitag starteten.

