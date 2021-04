Mann klemmt sich Arm in Traktor ein - und kann sich nicht selbst befreien

Auf einem Feld bei Eschwege

+ © Christian Mühlhausen Ein Mann hat einen Unfall mit seinem Traktor (Symbolbild). © Christian Mühlhausen

Ein Mann klemmt sich bei einem Unfall den Arm in einem Traktor ein und kann sich nicht selbst befreien. Passanten organisieren dem Verletzten Hilfe.

Eschwege - Ein 67 Jahre alter Mann wurde am Samstagnachmittag (24.04.2021) mit seinem Arm in seinem Traktor eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Passanten organisierten Hilfe. Der Mann war gerade auf dem Feld in der Gemarkung zwischen Boynebuger Straße und Langenhainer Weg beschäftigt, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Arm eingeklemmt wurde. Selbst konnte er sich nicht mehr aus dem Trecker befreien.

Durch zufällig vorbeikommende Passanten wurden gegen 16 Uhr zunächst die Rettungsdienste wie Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Polizei verständigt. „Vor dem Eintreffen konnten ihn die Passanten unter der Anleitung des Eingeklemmten aus seiner Lage befreien“, berichtet Polizeisprecher Karsten Grubbe. Die Rettungsdienste mussten nicht mehr eingreifen. Der Mann konnte unverletzt seine Arbeit fortsetzen, heißt es vonseiten der Polizei. Bei einem anderen Unfall in Bad Zwesten wird ein Mann bei Waldarbeiten lebensbedrohlich verletzt. (Tobias Stück)