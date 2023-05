Mann bei Unfall in Weidenhausen leicht verletzt

Von: Theresa Lippe

Teilen

Der 35-jährige Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und ist später aufgrund dessen in ein Krankenhaus gebracht worden. © Carsten Rehder / dpa

Der 35-jährige Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und ist später aufgrund dessen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Weidenhausen – Am Dienstagabend sind auf der Kreisstraße zwischen Weidenhausen und Eltmannshausen zwei Autos zusammenstoßen, wobei eine Person leichte Verletzungen davontrug. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Meißner mit seinem Wagen die Straße von Eltmannshausen in Richtung Weidenhausen. In der Gegenrichtung war eine ebenfalls aus Meißner stammende 54-jährige Autofahrerin unterwegs. Laut Polizei geriet der 35-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er dann mit dem entgegenkommenden Auto der 54-Jährigen kollidierte. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und ist später aufgrund dessen in ein Krankenhaus gebracht worden. An den beiden Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. (Theresa Lippe)