In Psychiatrie eingewiesen: Mann greift Rettungssanitäterin und Polizistin an

Von: Theresa Lippe

Teilen

Ein stark alkoholisierter Mann greift bei einem Einsatz eine Polizistin und eine Rettungssanitäterin an. Er wird in die Psychiatrie eingewiesen.

Eschwege – Am Samstagmittag musste ein stark alkoholisierter (zirka 2,2 Promille) 69-jähriger Mann der Psychiatrie in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) zugeführt werden, nachdem er zunächst aufgrund seines alkoholisierten Zustands in einem Getränkemarkt auffällig und gegenüber dem Personal verbal aggressiv geworden war und später noch eine Polizeibeamtin und eine Rettungssanitäterin angegriffen hatte. Das teilte die Polizei mit.

Die Polizei musste den 69-Jährigen festnehmen. © Friso Gentsch/dpa

Mann wird nach Angriff auf Polizistin und Sanitäterin in Psychiatrie eingewiesen: Aggressives Verhalten

Nachdem die Polizei zu der renitenten Person hinzugerufen worden war, ist der Mann zunächst nach Hause gebracht worden. Im Wohnbereich seines Hauses hat er dann eine Polizeibeamtin unvermittelt hinterrücks angegriffen und am Arm verletzt, sodass der 69-Jährige dort vorläufig festgenommen werden musste, wobei der Mann sich ebenfalls leicht verletzte.

Auf der Fahrt ins Krankenhaus zwecks ärztlicher Versorgung und Blutentnahme schlug der Mann trotz Fixierung zudem noch in Richtung einer Rettungssanitäterin, traf diese jedoch nicht. Wegen seines aggressiven Allgemeinzustands ist der Mann dann letztlich der Psychiatrie in Eschwege zugeführt worden. Der Mann muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und wegen des versuchten Angriffs auf die Sanitäterin strafrechtlich verantworten. (Theresa Lippe)

Ein Waldkappler verursacht 40.000 Euro Schaden durch Trunkenheitsfahrt.