Matthias Wenderoth in den Ruhestand verabschiedet

Von: Eden Sophie Rimbach

Lokale Spezialitäten und einen Büchergutschein überreichten Wilhelm Gebhard (links) und Friedhelm Junghans (rechts) Matthias Wenderoth. © Eden Sophie Rimbach

Matthias Wenderoth wurde jetzt nach 28 Jahren an der Spitze des ZVA in den Ruhestand verabschiedet.

Abterode – Die Arbeit mit und in seinem Team und das gerechte und transparente Arbeiten gegenüber den Einwohnern der 13 Städte und Gemeinden: Das ist Matthias Wenderoth in seinen 28 Jahren als Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft (ZVA) Werra-Meißner-Kreis wichtig gewesen.

Offiziell verabschiedet wurde Wenderoth jetzt vom Vorstand des ZVA in Abterode. „Du hinterlässt damit auch große Fußstapfen“, richtete Friedhelm Junghans seine Worte an ihn. Der Bürgermeister der Gemeinde Meißner und Vorsitzende des ZVA blickte dabei auf die zahlreichen Entwicklungen, die Wenderoth vorangetrieben hat. Denn bei der Gründung des Abfallzweckverbands 1993 gab es anstelle der vier Tonnen eine einzige in der Größe der heutigen Altpapier- oder Gelben Tonne, die alle zwei Wochen abgeholt wurde.

Die erste Herausforderung war gleichzeitig Grund für die Gründung des ZVA. Die in Witzenhausen etablierte Biotonne sollte es einheitlich geben. Aufstellen musste der ZVA dafür eine Satzung, die anstelle der bis dato 13 unterschiedlichen für die Städte und Gemeinden trat. Zum ZVA gehören alle Städte und Gemeinden des Werra-Meißner-Kreises mit Ausnahme von Eschwege, Sontra und Witzenhausen. Wenderoth war es wichtig, die Gebühren gerecht zu verteilen. Mit dem Ende der Deponierung fielen höhere Kosten an. Die 1995 geltenden Gebühren von 105 D-Mark erreichten laut Wenderoth zwischenzeitlich einen Höchststand von 305 Euro. Das habe man an die Bürger weitergeben müssen, was nicht einfach gewesen sei. Über die Einführung des Identsystems 2001 sagt Junghans, dass nach dem aufwendigen Versehen jeder Tonne mit einem Chip die Abfallmenge massiv gesunken ist.

„Du warst für uns der richtige Mann am richtigen Ort“, so Junghans zu Wenderoth, der auch mit Beschwerden stets gut umgegangen sei. Nach seiner Verwaltungsausbildung beim Werra-Meißner-Kreis ab August 1975 hatte Wenderoth sich stets weitergebildet, unter anderem von 1999 bis 2001 ein weiteres Studium für öffentliches Management absolviert. Die Geschäftsführung des ZVA hatte der Eschweger 1995 übernommen. Nun übergibt er sie Martin Schulze, der seit 2001 sein Stellvertreter war. Neuer stellvertretender Geschäftsführer Bernd Neumann.

„Mir bleibt auch nur, mich zu bedanken“, sagte Wenderoth, der mit insgesamt 38 Bürgermeistern, einer Bürgermeisterin, vier Kreisbeigeordneten, zwei Landräten und einer Landrätin zusammenarbeitete. Im ZVA gebe es auch künftig neue Aufgaben. Wenderoth verreist gern und genießt auch Motorradfahrten. Sein ehrenamtliches politisches Engagement wird er beibehalten. Der Eschweger, der eine Tochter im Jugendalter hat, wünscht sich vor allem, dass seine Familie und er gesund bleiben und „dass die Welt ein bisschen friedlicher wird.“ (Eden Sophie Rimbach)