Max Grotepaß kandidiert für die FDP im Wahlkreis 10

Von: Nicole Demmer

Max Grotepaß (FDP) ist naturverbunden. Er kandidiert für einen Sitz im Hessischen Landtag für den Wahlkreis 10. © Nicole Demmer

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellen wir alle Direktkandidaten für die Wahlkreise 9 (Werra-Meißner-Kreis) und 10 (Rotenburg) vor. Heute ist Max Grotepaß (FDP) an der Reihe.

Rommerode – Es ist idyllisch auf dem Waldgut in der Nähe des Großalmeröder Ortsteils Rommerode. Mitten ins Grüne hat Max Grotepaß, Direktkandidat der FDP für den Wahlkreis 10, zum Gespräch eingeladen.

Natur und Tiere sind seine Leidenschaften in der Freizeit, berichtet der 36-Jährige. Wobei die Hobbies aktuell zu kurz kommen. Denn sein sechsjähriger Sohn und die zweijährige Tochter beanspruchen ihn – „positiv“, wie Grotepaß betont.

Wenn dann mal Zeit ist, betreibt er mit seiner Frau Daniela eine Pferdezucht, genauer Hannoveraner. „Es ist schön, wenn man etwas Gemeinsames hat“, sagt der Landtags-Kandidat. Zudem: „Pferde strahlen eine Urkraft, aber auch eine gewisse Ruhe aus. Sie helfen, Ausgleich zu finden.“ Noch weniger Kapazitäten bleiben aktuell für die Jagd, die er bei seinen Eltern kennengelernt hat. „Es war für mich als Kind ein Highlight, wenn ich bei der Nachsuche dabei sein durfte.“ Primär betreibe er das Hobbie nun mit seinem Vater zum Waldschutz. Etwa, um Neuanpflanzungen von Bäumen vor Wildverbiss zu schützen. Das gehe nur, wenn eingegriffen wird.

Und dazu kommt nun aktuell auch der Wahlkampf für den Wahlkreis 10, obwohl die Familie zwischen Rommerode und Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis, wo Daniela Grotepaß als selbstständige Tierärztin arbeitet, pendelt. Zur Kandidatur für den Wahlkreis 10 kam es, weil es zum einen mit Michael Göbel einen guten Kandidaten für den Wahlkreis 9 gibt, so Grotepaß, seine Familie aber auch mütterlicherseits im Rotenburger Raum gewohnt hat. Zudem besitze die Familie dort Forst und die Strukturen seien ähnlich.

In der Politik ist Grotepaß schon lange dabei. Aktuell als Vorsitzender der FDP im Werra-Meißner-Kreis. Im Kreistag sitze er bewusst nicht, damit sich angesichts der Menge der aktiven Liberalen im Kreis die Arbeit nicht zu sehr auf einzelne Personen bündele. Dazu kommt, dass er im Schwalm-Eder-Kreis gemeldet ist.

„Die Landtagskandidatur war eine ganze Zeit lang kein Thema“, er sei beruflich als Immobilienmakler sehr zufrieden. Nun habe sich aber die Gelegenheit ergeben, Platz zehn auf der Landesliste der Liberalen zu erhalten – mit aktuell elf Freien Demokraten im hessischen Parlament ein durchaus aussichtsreicher Platz. „Ich wäre der erste Liberale aus dem Werra-Meißner-Kreis im Landtag“, sagt Grotepaß. Schon früh haben ihn die Werte der FDP wie Freiheit und Eigenverantwortung begeistert. „Ich engagiere mich seit meiner Jugend, daher war die Kandidatur eine logische Folge daraus.“

Was sagt Grotepaß dazu, dass die Liberalen ab und an als Partei der Besserverdienenden bezeichnet wird? „Das habe ich nie so wahrgenommen. Ich kenne den Querschnitt der Partei sehr gut. Bei uns sind Menschen, die die Freiheit lieben“, so der 36-Jährige. Die FDP stehe zum Beispiel für beste Chancen von Anfang an, etwa bei der Bildung. „Was man dann daraus macht, liegt in der Hand jedes Einzelnen.“

Drei Themenschwerpunkte hat Grotepaß für seinen Wahlkampf. Zum einen das Kreiskrankenhaus Rotenburg, das „gut dasteht“. Ziehe jedoch das Herz-Kreislauf-Zentrum ab, gebe es an dem Standort im Notfall eine Versorgungslücke, da keine Kardiologie mehr vorhanden sei. Das Krankenhaus wolle zwar eine eigene Abteilung aufbauen, das Land sei jedoch dagegen, sagt er.

Für Bebra, die „alte Eisenbahnerstadt“ mit vielen ungenutzten Schienen hat Grotepaß die Idee für ein neues, modernes Güterverkehrszentrum. Eine Idee, „bei der wir gut mit der Gewerkschaft der Lokführer zusammenarbeiten“.

Und dann ist da noch der Wolf. „Das ist das bestimmende Thema auf den Dörfern, hier muss eine politische Antwort her“, fordert der Liberale. „Wer langfristige Lösungen will, muss sich Gedanken über eine Bestandskontrolle machen und den Wolf schlussendlich ins Jagdrecht aufnehmen. Damit Mensch und Wolf gut nebeneinander herleben können.“ (Nicole Demmer)