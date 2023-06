Weißenbörner Gemeindebücherei will sich räumlich vergrößern

Von: Theresa Lippe

Leitet ehrenamtlich die Weißenbörner Gemeindebücherei: Diplom-Bibliothekarin Sabine Schmidt. © theresa lippe

Mehr als 3.000 Bücher gibt es in Weißenborns Gemeindebücherei: eine stattliche Auswahl für die Leserschaft in Hessens kleinster Gemeinde.

Weißenborn – Seit 2009 betreut die Diplom-Bibliothekarin Sabine Schmidt mit zwei Helferinnen die Bücherei an der Hintergasse. „Wir platzen hier aus allen Nähten“, sagt die 55-Jährige. Wo man hinschaut, sieht man Bücher: Die Regale quellen über, hinter dem Schreibtisch steht eine große Tüte mit Buchspenden, die noch nicht einsortiert sind, selbst auf den Fensterbänken und der Heizung liegt Lesestoff. Wer in Weißenborn ein Buch sucht, der hat also gute Chancen, es in der Gemeindebücherei zu finden.

Gerne würde Sabine Schmidt mit der Gemeindebücherei in größere Räumlichkeiten umziehen, im Idealfall in die alte Sparkassenfiliale. Man sei im Gespräch, aber die Sparkasse wolle das Haus eigentlich lieber verkaufen, berichtet die 55-Jährige. Schmidt: „Wir haben hier etwa 3.600 Bücher für Jung und Alt, hinzukommen zahlreiche Hörbücher, Brettspiele und Puzzles für Kinder.“ Die Ausleihe ist kostenlos, ein Jahresbeitrag wird auch nicht erhoben. In Hessens kleinster Gemeinde kennt man sich – da wird auf Vertrauen gesetzt.

Weißenborn: Mehr Bücher als Einwohner

„Zwar haben wir eine offizielle Ausleihfrist von vier Wochen, aber wenn jemand ein Medium länger behält, muss am Ende keine Mahngebühr bezahlt werden“, erklärt die Diplom-Bibliothekarin, ein Erinnerungsanruf reiche meist aus.

182 Leserinnen und Leser habe sie in der Kartei: „Davon kommen manche sicher nicht mehr, aber für so eine kleine Gemeinde ist das schon eine große Zahl“, sagt Schmidt und freut sich. Zur Erinnerung: Weißenborn hat keine 1.000 Einwohner, damit sind rund 19 Prozent der Weißenbörner im Verzeichnis der Gemeindebücherei vermerkt.

Service Die Gemeindebücherei Weißenborn hat immer dienstags von 17 bis 18 Uhr geöffnet.

Gemeinsam mit Desiree Manegold und Edeltraut Hoßbach kümmert sie sich unentgeltlich um die Verwaltung der Bücher, um den Verleih und auch um die Beratung. Besonders beliebt bei den Weißenbörnern: Krimis, Kinderbücher und Brettspiele. „Sehr beliebt sind die Ostsee-Krimis von Eva Almstädt, auch von Charlotte Link und Karen Sander haben wir viele Bücher im Sortiment“, weiß Schmidt.

Weißenborns Gemeindebücherei hat rund 3.600 Bücher

Generell würden die Weißenbörner gerne aktuelle Bestseller lesen, weshalb auch immer wieder neue Bücher für die Gemeindebücherei angeschafft würden. Schmidt: „Wir haben ein Budget von der Gemeinde, bekommen aber auch Buchspenden von den Weißenbörnern.“ Dabei sei allerdings wichtig, dass die Bücher noch in gutem Zustand sind. „Wir sind keine Annahmestelle für Bücher, die eigentlich entsorgt werden müssten.“

Aktuell würden sich die drei Betreuerinnen der Gemeindebücherei allerdings eher über Kinderbuchspenden freuen. „Alte Geschichten sind toll, aber für die Kinder ist es wichtig, dass die Bücher in neuer Rechtschreibung sind“, erklärt Schmidt. Für besonders beliebte Bücher gebe es auch schon mal Wartelisten: „Häufig spricht sich unter den Leserinnen und Lesern rum, welche neuen, spannenden Bücher wir zur Verfügung haben.“ Aber auch Empfehlungen der drei Mitarbeiterinnen kämen bei den Weißenbörnern immer gut an.

Für die Zukunft wünscht sich Sabine Schmidt, dass die Gemeindebücherei – in neuen, größeren Räumen – wieder zu dem Treffpunkt wird, der sie einmal war. „Wir hatten eine Leseecke, zur Weihnachtszeit gab es Gebäck ... dafür haben wir inzwischen leider keinen Platz mehr“, sagt Sabine Schmidt. (Theresa Lippe)