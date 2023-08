Mehr Verletzte, dafür weniger Kollisionen: Die Unfallbilanz im Werra-Meißner-Kreis

Von: Konstantin Mennecke

Die Polizei konnte weniger Unfälle im Jahr 2022 verzeichnen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Werra-Meißner – Insgesamt weniger Unfälle, dafür aber mehr verletzte Personen: Das ist die Bilanz, die aus dem aktuellen Verkehrsbericht der Polizei für das Jahr 2022 gezogen werden kann.

Die Zahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle ist im Jahr 2022 um 127 im Vergleich zum Vorjahr gesunken – insgesamt wurden 2171 Unfälle aufgenommen. Die Zahl der dabei getöteten Personen ist um 1 auf 5 Menschen im Jahr 2022 angestiegen. Die Zahl der Schwerverletzten ist hingegen von 66 auf 73 angestiegen, die Zahl der Leichtverletzten sogar von 257 auf 301 Personen.

Laut Bilanz der Polizei sind verschiedene Punkte der Statistik aber auch längerfristig positiv zu bewerten. So ist die Gesamtzahl der Unfälle auch mit Blick auf den langjährigen Durchschnitt weiter fallend. Zudem gab es 2022 deutlich weniger Unfälle mit Wild (-57 im Vorjahresvergleich, 657) und mit Fahrradfahrern (-18, 29).

Mit Blick auf die häufigsten Unfallursachen ist „Wenden/Rückwärtsfahren“ mit 252 Fällen deutlich vorne, nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit (136 Fälle) und ein ungenügender Sicherheitsabstand (133) sowie das Nichtbeachten der Vorfahrt (115) folgen.

Ein Dorn im Auge ist der Polizei die Entwicklung der Verkehrsunfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Während diese Zahl 2020 mit 28 Unfällen einen Tiefstand erreicht hatte, steigt die Zahl über das Jahr 2021 (40) auf nun 48 Unfälle unter Alkohol an. Ebenfalls gestiegen ist die Unfallzahl unter Drogen und Alkohol, dem sogenannten Mischkonsum (+3, 5). Nur die Zahl der reinen Drogenfahrten ist mit 6 erfassten Fällen gleich geblieben.

In der altersmäßigen Unfallbilanz sind die jungen Fahrer, die unter die Altersgruppe 18 bis 24 Jahre fallen, führend – im negativen Sinne. 371 Unfälle gehen auf die jungen Fahrer zurück, 268 sind es in der Risikogruppe 65 bis 73 und 203 bei der Gruppe 75+. Allerdings: Trotz sinkender Gesamtunfallzahlen ist die Zahl der registrierten Unfälle in der Gruppe 65 bis 74 Jahre am stärksten angestiegen mit 6,7 Prozent. Deutlich abgenommen haben die Unfallzahlen in der Gruppe der jungen Fahrer (10,1 Prozent) und der Gruppe 75+ (10,6 Prozent).

Mit Blick auf zu hohe Geschwindigkeit, oft mit Radar- und Lasermessgeräten ermittelt, musste die Polizei im vergangenen Jahr 42 Fahrverbote aussprechen. Alleine durch Radarmessungen wurden 30 230 Fahrzeuge gemessen.

