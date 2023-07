Mehrere Feuer verursachen mehr als 90 000 Euro Schaden im Werra-Meißner-Kreis

Von: Theresa Lippe

Teilen

Feldbrand n Herleshausen-Unhausen © Feuerwehr Herleshausen

Die Wehren im Werra-Meißner-Kreis mussten in den vergangenen Tagen gleich zu mehreren Bränden ausrücken, unter anderem in Eschwege und im Ringgau.

Werra-Meißner – Die Wehren im Werra-Meißner-Kreis mussten in den vergangenen Tagen gleich zu mehreren Bränden ausrücken, unter anderem in Eschwege und im Ringgau.

Datterode

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Hecke von einem eingefriedeten Einfamilienhaus am Finkenweg in Datterode (Gemeinde Ringgau) am Freitag gegen 23.15 Uhr in Brand. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer breitete sich schnell aus und schmorte ein Teil des Dachstuhls an. Ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache konnte bisher nicht festgestellt werden. Schaden: zirka 2000 Euro.

Altefeld

Im Herleshäuser Ortsteil Altefeld wurde ein Fall von Brandstiftung gemeldet. Am späten Samstagnachmittag kam es – wie bereits zweimal zuvor – zu einem Waldbrand. Durch das zügige Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Auch dieses Mal kann man eine Brandstiftung nicht ausschließen. Die Polizei ermittelt. Im Einsatz waren die der Feuerwehr Ringgau und Herleshausen.

Eschwege

So teilt die Polizei mit, dass am Samstagnachmittag eine Lagerhalle an der Bahnhofstraße im Bereich Stedigsrain in Eschwege in Flammen stand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.30 Uhr alarmiert, bei ihrem Eintreffen stand die Halle bereits in Vollbrand. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße 249 zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 90 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Unhausen

Zu einem Feldbrand ist es in Herleshausen-Unhausen gekommen. Bei der Ernte mit dem Mähdrescher auf der Flur Im Sommerbach gegen 13.15 Uhr bemerkte der Landwirt, dass sich hinter dem Fahrzeug mehrere Glutnester auf dem Feld gebildet hatten. Trotz sofortiger eigener Löschversuche und der Alarmierung der Feuerwehr gerieten laut Polizei insgesamt etwa 4000 Quadratmeter Feld in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren aus Herleshausen, Unhausen, Breitzbach, Markershausen, Nesselröden und Wommen gelöscht werden. Schaden: zirka 800 Euro.

Altefeld

Am Rande eines befestigten Waldweges im Bereich Altefeld, Gemeinde Herleshausen, haben am Samstag gegen 17.20 Uhr mehrere umgestürzte Bäume gebrannt. Das teilt die Polizei mit.

Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der Umstände ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Sontra oder die Kriminalpolizei in Eschwege zu wenden. (Theresa Lippe)