Wissenschaftler locken Insekten mit blauem Zelt: Untersuchungen auch nachts in Germerode

Auf Expedition durchs Mohnfeld

+ © Uni Bonn Warten auf Nachtfalter: Ein Forscherteam der Uni Bonn will wissen, welche Insekten nachts auf den Mohnfeldern in Germerode leben und hat kürzlich ein weißes Zelt, das blaues Licht ausstrahlt, aufgestellt. © Uni Bonn

Ob die grünen Brücken ausreichen und was sich in den Mägen von Bienen findet, wollen Wissenschaftler der Uni Bonn herausfinden und waren dafür in Germerode unterwegs.

Germerode – Die Wissenschaftler rund um Hanna Blum von der Universität Bonn sind so vom Mohnanbau fasziniert, dass sie sich sogar die Zeit nehmen, die Pollen in einer einzelnen Mohnblüte zu zählen. „Das dauert einen halben Tag pro Blüte“, sagt Blum, die gerade von einer Forschungsreise aus Germerode zurück ist. Und dabei wird eigentlich nur ein Bruchteil der tatsächlichen Pollen gezählt und das Ergebnis dann hochgerechnet – auf 650 000 Pollen pro Blüte sind die Wissenschaftler so gekommen.

Das erstaunt auch Landwirt Björn Sippel, auf seinen Feldern waren die Forscher Ende Juni unterwegs, um die Tiere und Pflanzen im Mohnfeld genauer zu untersuchen. Der Besuch war kein Zufall. „Hanna Blum und ich stehen schon lange über das Thema Mohn in Kontakt und als sie gefragt hat, ob sie auch auf unseren Feldern forschen können, habe ich gleich ja gesagt“, erzählt Sippel. Der Landwirt erhofft sich, nach Auswertung der Ergebnisse, weitere Infos, zum Beispiel über Schmetterlinge und Schwebfliegen in den Mohnfeldern. „Ich frage mich, ob die Pflanzen den Insekten helfen.“

Bienen beeinflussen Mohn-Ernte: Landwirt in Germerode hofft auf Studienergebnisse

+ Die Mohnblüte in Germerode begeistert nicht nur Touristen jedes Jahr aufs Neue, auch Wissenschaftler untersuchen mit Elan die Beziehung zwischen Mohnblüte und Insektenvielfalt auf den Feldern von Landwirt Björn Sippel. © Eden Sophie Rimbach

Nachdem Hanna Blum einen ersten Blick auf ihre Forschungsergebnisse geworfen hat, kann sie schon jetzt sagen: „Der Mohn und die Insekten helfen sich gegenseitig.“

Denn bei der Futtersuche fressen Honigbienen, Hummeln und Schwebfliegen die Pollen nicht nur, sie bestäuben auch andere Pflanzen. „Die Honigbienen und Hummeln sammeln die Pollen eifrig in ihren Pollenhöschen und wenn sie auf die nächste Blüte fliegen, bringen sie die Pollen zur Narbe“, erklärt Blum. Sind die Mohnblüten allerdings nicht ausreichend bestäubt, weil es nicht genug Insekten gibt, bleibe die Mohn-Samenkapsel leer und der Ertrag für Landwirte wie Björn Sippel, fällt mager aus.

Grüne Brücken: Wildbienen in Meißner legen 800 Meter zurück

Damit es gar nicht erst so weit kommt, brauchen die Insekten natürliche Brücken, erklärt Blum. „Das heißt, wenn ich ein großes, leeres Feld habe, was in Südhessen oft der Fall ist, und daneben ist ein Blühstreifen, aber rundherum nichts, dann werden die Insekten irgendwann regelrecht verdursten.“ Denn ist der Streifen einmal abgeblüht, ziehen die Insekten eigentlich weiter. Ist der Weg bis zur nächsten Blüte jedoch zu weit, überleben die Tiere die Reise nicht. „Eine Wildbiene schafft gerade mal 800 Meter; wenn sie keine Nahrung findet und ihre Nachzucht nicht versorgen kann, kommen nicht genug Bienen nach, die Blüten werden nicht bestäubt“, sagt Blum.

So wird die Durststrecke der Bienen auch schnell zum Problem für die Landwirte. In Germerode gebe es aber aktuell viele „Brücken“ und keinen Grund zur Sorge, erklärt Blum. Und Germerode sei gerade deshalb so interessant für die Forscher. „Für uns ist es hier besonders spannend, weil die Mohnfelder in Germerode so naturverbunden sind“, so die Pflanzen-Expertin.

+ Hanna Blum ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bonn. © Uni Bonn

Studie untersucht veränderte Arzneipflanzen in Meißner

Bei ihren Forschungen zur Hochzeit der Mohnblüte haben die Forscher deshalb auch eine Vielzahl von Bienen- und Hummelarten gefunden. Um die verschiedenen Insekten zu dokumentieren, haben die Wissenschaftler ein kleines weißes Zelt mitten im Mohn aufgeschlagen und es blau angestrahlt.

Das Licht lockt vor allem Nachtfalter an. „Die haben wir dann fotografiert und die Ergebnisse werten wir später aus“, so Blum. Gleich ein ganzes Team von rund 30 Wissenschaftlern beschäftigen sich dann in Bonn unter anderem mit der Insektenvielfalt in Germerode und gehen der Frage nach, inwiefern Arzneipflanzen die Biodiversität fördern.

Zu einem schmerzstillenden Arzneimittel kann der Mohn in Germerode allerdings nicht mehr verarbeitet werden. Dafür fehlt ihm der Milchsaft, der die Opiate enthält. „Der Saft wurde weggezüchtet, trotzdem ist der Mohnanbau in Deutschland immer noch genehmigungspflichtig“, erklärt die Expertin. Und das, obwohl es keine Felder mit dem opiathaltigen Schlafmohn mehr gebe.

+ Landwirt Björn Sippel baut Mohn in Germerode an. © Kristin Weber

Schlafmohn auf dem Rückzug: Opiumhaltiger Mohn kaum noch zu finden

Doch über den berauschenden Schlafmohn möchte Blum nicht sprechen, lieber will sie auf den klassischen Mohnanbau und seinen Beitrag für die Biodiversität hinweisen.

Um zu schauen, wie viele Pollen die Bienen in Germerode verspeisen, schauen sich die Forscher auch den Mageninhalt von Biene und Schwebfliege unter dem Mikroskop genauer an.

Auf die Ergebnisse der Wissenschaftler muss Landwirt Björn Sippel aber noch etwas warten. In Zukunft soll aber wieder häufiger in Gemerode geforscht werden, denn Wissenschaftlerin Blum lernt im Gegenzug auch viel von Landwirt Björn Sippel, wie sie erklärt – „über Verarbeitung und Reinigung des Mohns“, sagt Blum. Und sie plant schon ihren nächsten Besuch in Germerode: Blum will die Mohnernte in Germerode, die im August ansteht, auf keinen Fall verpassen. (Kim Hornickel)