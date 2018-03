Weidenhäuser wundert sich über unterschiedliche Buskosten beim NVV

Weidenhausen. Norbert Finke ist verwirrt: Er fährt zweimal in der Woche von Eschwege nach Mühlhausen – mit dem Bus. Und bekommt immer wieder andere Angaben zu den Fahrtkosten.

Norbert Finke freut sich: Seit Beginn dieses Jahres kann der Weidenhäuser zweimal in der Woche Vertretungsunterricht in Mühlhausen geben. Schnell stand für den 62-Jährigen fest, dass er dorthin nicht mit dem Auto, sondern mit den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs fahren wird. Doch damit begannen die Irrungen und Wirrungen, die sich aus dem Tarif-Dschungel des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) ergaben.

Die Situation von Norbert Finke

„Ich habe eine Nordhessenkarte 60 plus, die sich an Menschen ab 60 Jahren richtet und ein Jahr lang im gesamten NVV-Gebiet gültig ist“, erzählt Finke. Da er sich trotz der direkten Busverbindung von Eschwege nach Mühlhausen nicht sicher war, ob auch diese Strecke inbegriffen ist, erkundigte er sich in der NVV-Mobilitätszentrale am Stadtbahnhof in Eschwege.

„Da bekam ich dann die Auskunft, dass ich für die Fahrt nach Mühlhausen einen Übergangstarif zahlen müsse, der bei 8,40 Euro pro Fahrt liegt.“ Begründet wurde das damit, dass das Tarifgebiet des NVV in Wanfried ende und für das angrenzende Tarifgebiet in Thüringen ein Zuschlag zu zahlen sei. „Für mich klang das plausibel, weil ich Gleiches schon von Fahrten nach Fulda kannte“, sagt Finke.

Die Auskünfte des NVV

Dennoch wollte er sich die Höhe des Zuschlags bestätigen lassen, da ihm die Fahrt mit dem Bus dadurch im Vergleich zum Auto doch nicht mehr so attraktiv erschien. Beim NVV-Kundenzentrum in Kassel wurden die Auskünfte aus Eschwege revidiert: Für die Buslinie 230 von Eschwege nach Mühlhausen sei ausschließlich der NVV-Tarif geltend, ein Zuschlag müsse nicht gezahlt werden.

Zwei Wochen währte Finkes Freude über die Auskunft. Dann der Rückschlag: Einer der Busfahrer der Linie akzeptierte die Karte nicht und forderte ab der Haltestelle Katharinenberg einen Zuschlag in Höhe von 4,20 Euro. Finke zahlte – und fragte wieder beim NVV-Kundenzentrum in Kassel nach. Dort revidierte man die zuvor gegebene Aussage der Zuschlagsfreiheit und bestätigte die Angaben des Busfahrers.

Doch auch die schien nicht jedem Busfahrer bekannt zu sein: Wieder ein paar Wochen später monierte einer, dass Finke zwar ein Ticket von Eschwege bis nach Wanfried und eines von Katharinenberg bis nach Mühlhausen habe, aber eben nicht von Wanfried bis nach Katharinenberg. Nur weil er dem Busfahrer die Mail des NVVs auf seinem Smartphone zeigen konnte, durfte der 62-jährige Weidenhäuser dann doch noch mitfahren.

Das Problem ist nicht gelöst

Finke steht nun vor einem Problem: Trotz mehrmaligen Nachfragens und dem Willen, richtig zu handeln, wisse er nach wie vor nicht, welches Ticket er sich nun zulegen muss: „Bin ich nun ein Schwarzfahrer?“

Das sagt der NVV

Generell, so heißt es auf Anfrage unserer Zeitung beim Nordhessischen Verkehrsverbund, wird von Wanfried aus zu Zielen nach Thüringen eine zusätzliche Fahrkarte gebraucht. Um von einem Tarifgebiet in das nächste zu kommen, werden Übergangstarife angeboten – richtig sei deshalb die Auskunft aus der Mobilitätszentrale in Eschwege gewesen, sagt Armin Noll von der Pressestelle.

Eine einzelne Fahrt von Eschwege nach Mühlhausen koste demnach 7,10 Euro – dass Norbert Finke noch 8, 40 Euro genannt wurden, hänge mit einer Änderung der Preisstufe zum 1. Januar dieses Jahres zusammen; seitdem gelte eine neue. Er rät den Kunden, bei einem Übergangstarif ein Fünferticket zu kaufen, weil das günstiger als die Einzelfahrten seien.

Damit es künftig zu keinen Missverständnissen mehr kommt, seien diese zum Teil bereits mit den Mitarbeitern geklärt worden und werden es auch weiterhin. Grundsätzlich seien die Kundenzentren und das Fahrpersonal deshalb die richtigen Informationsquellen für Fragen, wie sie nun Norbert Finke hatte; die gedruckte Information auf den Flyern zur Nordhessenkarte enthalte nur die groben Informationen. Auch im Internet ist die Karte einsehbar.