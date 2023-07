Neues Feuerwehrgerätehaus soll in Germerode gebaut werden

Von: Kim Hornickel

Teilen

So könnte es einmal aussehen: Das neue Feuerwehrgerätehaus in Germerode soll Platz für gleich zwei Fahrzeuge bieten und an das angrenzende Dorfgemeinschaftshaus anschließen. © Partnerschaft mbH

Ein neues Feuerwehrgerätehaus ist in Germerode geplant. Die Kosten sind jedoch immens. Bei einem Termin vor Ort sollen offene Fragen geklärt werden.

Wellingerode – Zwar waren sich die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung am Montag in Wellingerode einig: Bei der Ausstattung der Feuerwehr in Germerode muss etwas passieren, nur die Kosten bereiteten einigen Vertretern noch Bauchschmerzen.

Denn auch wenn die Höhe der Investitionen für den geplanten Um- und Anbau der Feuerwehr Germerode noch nicht final feststehen, ist schon jetzt klar: es wird teuer und die Förderungen sind zu gering. Zu diesem Schluss kam auch Meißners Bürgermeister Friedhelm Junghans.

Feuerwehr Germerode

Laut ersten Schätzungen liegen die Kosten für ein neues Gebäude bei 640.000 Euro, ein neues Feuerwehr-Fahrzeug kostet voraussichtlich 450.000 Euro. Bürgermeister Junghans wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass das Land Hessen nur einen Teil dieser Summe als förderfähig ansehe.

„Die Gemeinde Meißner könnte demnach einen Zuschuss von 115.000 Euro für das Feuerwehrfahrzeug und 150.000 Euro für das neue Feuerwehrgerätehaus bekommen“, erklärte der Bürgermeister. Das sei zu wenig Förderung, angesichts der hohen Gesamtkosten, so Junghans.

Auch die Teil-Förderung des Werra-Meißner-Kreis reiche nicht aus, um die Gemeinde bei den Kosten zu entlasten. Den Großteil der Ausgaben muss weiterhin die Gemeinde tragen.

Der Neu- und Umbau, gleich neben dem Dorfgemeinschaftshaus, sei jedoch unvermeidbar, erklärte der Bürgermeister vor der Versammlung der Gemeindevertreter.

Auch einigen Feuerwehrleuten aus Germerode waren gekommen, um den Ausführungen zur Zukunft der Feuerwehr zu verfolgen. Junghans erläuterte noch einmal, warum die teuren Neuerungen in Germerode so dringend nötig sind: „Die Feuerwehrfahrzeuge müssen nach einer Nutzung von 29 Jahren ausgetauscht werden, das ist jetzt der Fall.“

Hinzu komme, dass ein neues Fahrzeug nicht mehr in die alte Halle passe. So groß sind die modernen Fahrzeuge. Auch deshalb und weil die gemischten Umkleiden sowie die Toilettenanlagen nicht mehr zeitgemäß seien, werde ein Umbau nötig, so der Bürgermeister.

Und die Gemeinde plant noch weiter: Ein zweiter Stellplatz und ein Staffellöschfahrzeug mit einem größeren Wassertank sollen finanziert werden und die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung gut aufstellen.

Für beide Vorhaben machten die Gemeindevertreter den Weg an diesem Abend frei und sprachen sich einstimmig für die Förderanträge aus. Doch viele Fragen sind weiterhin offen.

Um die wird es bei einem Treffen im September gehen, wie der Gemeindevorstand erklärte. Dann soll es weitere Informationen über den Ablauf der Bauarbeiten, den Aufbau der Anlage und viele weitere Details gehen.

Die Mitglieder des Bau- und Finanzausschuss, treffen sich dafür am 5. September bei einem Termin vor Ort mit Gemeindebrandinspektor Michael Brill. Der Termin ist öffentlich.

Kommunale Energie in der Gemeinde Meißner

Die Gemeinde Meißner macht Platz für weitere Landkreise und Gemeinden, die ebenfalls als Gesellschafter in die KEAM (Kommunale Energie aus der Mitte GmbH) einsteigen möchten. Dafür stimmten die Lokalpolitiker einer nötigen Kapitalerhöhung zu und gehören somit zu den ersten Gemeindevertretern, die dem Musterbeschluss zustimmten, erklärte Bürgermeister Junghans.

Das Prozedere sei jedoch reine Formsache und habe keinen Einfluss auf die Energiekosten der Gemeinde. Bereits seit 2017 ist die Gemeinde Meißner Gesellschafter in der KEAM und bezieht so Energie für ihre Gebäude zu festgelegten Konditionen.

Positiver Haushalt 2021 der Gemeinde Meißner

Für das Haushaltsjahr 2021 kann sich die Gemeinde Meißner schon einmal entspannt zurücklehnen, der Haushalt ist geprüft und die Gemeinde schließt mit 101.176 Euro im Plus.

„Das ist ein gutes Ergebnis“, sagte Junghans bei der Versammlung in Wellingerode. Weniger üppig fiel dagegen das vorläufige Ergebnis für das vergangene Jahr aus. Statt der geplanten 139.649 Euro Überschuss waren am Ende des Jahres nur noch 16.127 Euro übrig.

„Die Spritpreise waren hoch, wir mussten Feldwege ausbauen und hatten Mehrausgaben beim Abwasser“, erklärte der Bürgermeister den geschrumpften Überschuss. Trotzdem sei „alles noch im grünen Bereich“, versicherte Junghans. Auch für das laufende Haushaltsjahr gebe es keinen Grund zur Sorge.

Mit 410.124 Euro in den schwarzen Zahlen ist sich Junghans sicher, „dass sich das Haushaltsergebnis verbessern wird.“ Inzwischen fließen auch wieder Einnahmen aus Pacht und Miete an die Gemeinde, die waren zur Coronazeit ausgeblieben.

Zwölf Schöffen-Anwärter aus der Gemeinde

Gleich zwölf Schöffen-Anwärter aus der Gemeinde hatten sich auf die Liste der Freiwilligen setzen lassen. Der Bürgermeister ist von so viel Engagement begeistert. Trotzdem sei es nun dem Amtsgericht überlassen, zu entscheiden, wer berufen wird.

(Marius Gogolla)