Verkehrsversuch in Wanfried: Autos müssen drei Monate langsamer fahren

Von: Theresa Lippe

Fuß vom Gas: In der Marktstraße ist für die nächsten drei Monate Tempo-20-Zone. Nikolina Radulovic (links) und Mark Raabe von HS Verkehrstechnik aus Kassel bringen die neuen Schilder und Straßenmarkierungen an. © theresa lippe

Wanfried – Rund 5000 Autos fahren täglich durch die Markstraße in Wanfried, etwa 40 Prozent davon haben kein Ziel in der Innenstadt. Deutlich mehr Fahrten, als auf der Umgehungsstraße, die einst zur Entlastung der Markstraße gebaut wurde. Das belegt eine Verkehrsdatenerhebung, die von Experten in Wanfried durchgeführt wurde. Das soll sich ändern. Der dazu geplante Verkehrsversuch startet jetzt.

Um die vermeintliche Abkürzung über die Marktstraße unattraktiver für den Durchfahrtsverkehr zu machen, gilt dort ab Freitag für drei Monate Tempo 20. Dafür werden derzeit Verkehrsschilder ausgetauscht und das Durchfahrtstempo um 10 km/h gedrosselt. Außerdem gibt es bauliche Veränderungen: Pflanzkästen werden aufgestellt, Leitborde montiert, weiße Markierungslinien aufgebracht, eine Sitzterrasse und Stadtmobiliar aufgebaut, informiert der Bürgermeister weiter. Für die Pflnazkästen können Patenschaften übernommen werden.

Vor der Eisdiele Piccolo und dem Döner-Imbiss Kebab King können Kundinnen und Kunden bereits auf neuen Sitzgelegenheiten ihr Eis oder ihren Döner genießen. Bald auch mit weniger Verkehr – so zumindest die Hoffnung. Die Marktstraße wird dafür hinzukommend auf ganzer Länge zur Tempo-20-Zone, die Bahnhofstraße und die Straße „Vor dem Gatter“ zur Tempo-30-Zone erklärt. Um zu vermeiden, dass sich der Verkehr von Süd nach Nord und umgekehrt neue Wege sucht und speziell die Ringstraße mit der Kindertagesstätte als Ausweichstraße genutzt wird, wird die Ringstraße im Bereich zwischen der Paganusstraße bis zur Bahnhofstraße zur Einbahnstraße.

Ziel: Beruhigung der Marktstraße

„Ziel des Verkehrsversuchs ist eine Beruhigung der Marktstraße, weniger Durchgangsverkehr und eine Steigerung der Attraktivität. Die Marktstraße soll mehr Aufenthaltsqualität und Fußgänger und Radfahrer sollen mehr Sicherheit erfahren“, erklärt Bürgermeister Wilhelm Gebhard.

Das Thema Marktstraße sei schon seit vielen Jahren auf dem Tisch, berichtet Gebhard. „Das, was wir ab September hier umsetzen, passiert also keinesfalls spontan und überraschend für die Wanfrieder.“ Es handle sich um einen Bürgerprozess. „Mitte Oktober, in der Woche, in der weder in Hessen noch im angrenzenden Thüringen Ferien sind, wird eine neue Verkehrsdatenerhebung an den neuralgischen Punkten durchgeführt“, erklärt Bürgermeister Gebhard. Es soll ausgewertet werden, ob sich die Anzahl der Durchfahrten in der Marktstraße durch den Verkehrsversuch reduziert haben. Gebhard: „Dann sehen wir weiter.“ Unabhängig vom Verkehrsversuch, aber ebenfalls zur Entschleunigung wurde bereits im Mai die Vorfahrtsregelung der Marktstraße geändert. In Höhe des Keudell’sches Schlosses knickt die Vorfahrt nach rechts in Richtung Schlagd ab. Von Treffurt kommend führt die Vorfahrtsstraße nach rechts in Richtung Umgehungsstraße. In beiden Fällen gilt: Die Verkehrsteilnehmer, die auf der Marktstraße unterwegs sind, haben ab sofort keine Vorfahrt mehr.