Die Mohnblüten-Saison war überraschend stark

Von: Kim Hornickel

In Germerode hat die Mohnblüte begonnen. © Eden Sophie Rimbach

Die Veranstalter vom Geo-Naturpark Frau-Holle-Land ziehen eine positive Bilanz, trotz schwachem Start.

Werra-Meißner – Die Mohnblüten-Saison im Landkreis ist vorbei und die sei besser verlaufen als zunächst erwartet, erklärt Claudia Krabbes vom Geo-Naturpark Frau-Holle-Land.

„Die eher kühle Witterung und der gelegentliche Regen haben die Befürchtungen der Akteure, das Blütenschauspiel könnte genauso schnell zu Ende sein wie im vergangenen Jahr, nicht bestätigt“, sagt Krabbes.

Trotzdem seien mit rund 12.000 Besuchern etwas weniger Gäste als noch in den Vor-Corona Jahren angereist, erklärt Land- und Gastwirt Björn Sippel vom Landhotel Meißnerhof in Germerode. In den vier Wochen von Mitte Juni bis Mitte Juli bieten der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, der Meißnerhof und der Teichhof in Grandenborn viele Touristenattraktionen rund um die Mohnblüte an.

Antonia Jacob Teichhof Grandenborn © Privat

Planwagenfahrten, Mohngerichte, Fotopunkte in den Feldern und vieles mehr locken Besucher aus ganz Deutschland in den Werra-Meißner-Kreis.

Im Meißnerhof seien auch dieses Jahr wieder alle Zimmer zur Mohnblüte ausgebucht gewesen, erklärt Björn Sippel. Nur bei den Busgruppen seien es etwas weniger Reservierungen als üblich. „Das habe ich entschieden, weil ich nachmittags alleine am Herd stehe“, erklärt der gelernte Koch.

An einigen Wochenenden, und bei besonders gutem Wetter, seien jedoch bis zu 1.000 Touristen mehr angereist. Das hatte auch der Wirt nicht erwartet und die Gäste mussten teils Schlange stehen.

Antonia Jacob vom Team des Teichhofs in Grandenborn berichtet von drei Wochen in denen Hotel und Gaststätte gut besucht waren – und das, obwohl der Teichhof seine Gäste schon im Voraus über eine möglicherweise magere Mohnblüte informiert hatte.

Genaue Besucherzahlen zur Zeit der Mohnblüte kann Jacob zwar nicht nennen, die gelernte Assistentin für Hotelmanagement geht aber von rund einem Drittel weniger Besuchern im Vergleich zur Vor-Coronazeit aus. „Ich denke, das liegt an den parallel stattfindenden Festen, die werben die Leute ab.“ Auch das Ausbleiben der erwarteten Blütenpracht sei Ursache für einen zeitweisen Rückgang des Tourismus, so Jacob.

Der Mohn hat es schwer Die Bedingungen für den Mohnanbau im Landkreis seien in diesem Jahr nicht optimal gewesen, erklärt Antonia Jacob vom Teichhof in Grandenborn. So konnten die Landwirte den Mohn erst zur Osterzeit sähen. Das sei drei Wochen zu spät, doch zuvor sei es zu kalt und nass auf den Feldern gewesen, so Jacob. Einmal ausgesäht, hatte der Frost den Keimlingen zugesetzt und später raffte die Trockenheit einen Teil der Pflanzen dahin. Die Folge: Die Blüten gingen nur vereinzelt auf. (kh)

