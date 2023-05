Motorradfahrer wird schwer verletzt ins Klinikum geflogen

Von: Tobias Stück

Teilen

Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer aus Wehretal mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel transportiert worden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Mit schweren Verletzungen ist ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Wehretal am späten Donnerstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel transportiert worden.

Jestädt – Wie die Polizei Eschwege berichtet, war der Mann am Himmelfahrtstag gegen 17.25 Uhr in einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Landesstraße L 3403 von Jestädt in Richtung Motzenrode unterwegs.

„Auf der Strecke verlor er in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Weidezaunpfosten aus Beton am rechten Fahrbahnrand“, berichtet Polizeisprecher Alexander Först.

Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. und an dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. (Tobias Stück)