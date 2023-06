Buntes Schulfest rund um die Kleeblatt-Grundschule in Reichensachsen

Von: Emily Spanel

Die Eröffnung übernahmen die Kleeblattschüler selbst – und gaben mit dem Tanz „Let’s celebrate (good times)“ das Motto für die kommenden Stunden vor. © Andrea Pohle

Reichensachsen – Ein Schulfest, so bunt und fröhlich wie die Schulgemeinde der Kleeblattschule selbst – das wurde nun in Reichensachsen gefeiert. Es wurde getanzt, musiziert, gesungen und mitgemacht.

Am schönsten aber war für die Grundschüler, dass sie einmal selbst Verantwortung übernehmen und Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten „ihre“ Schule präsentieren durften. „Die Kinder fanden es großartig, selbst an den Ständen zu stehen und den Besuchern die Mitmachaktionen, Ausstellungen und Spiele zu erklären“, sagt Lehrerin Andrea Pohle. Einfach „rundherum gelungen“ sei das Schulfest gewesen. Das zeige auch die große Anzahl an Gästen: In Aula und Turnhalle blieb kein Platz unbesetzt.

Eröffnet wurde das Schulfest der Kleeblattschule mit einem schwungvollen Auftritt der Rotjacken. Schulleiterin Andrea Schumacher oblag die feierliche Begrüßung, bevor die Kleeblatt-Schüler den Tanz „Let’s celebrate (good times)“ aufführten und für Begeisterungsstürme sorgten. Die Klassen 4b und 2c führten zwei Mal das selbst geschriebene Musiktheaterstück „Frederick“ nach dem Buch von Leo Lionni auf. Die Theater-AG präsentierte das Theaterstück „Steinsuppe“.

Fest zu einer Feierlichkeit der Kleeblattschule gehört natürlich die Tanz-AG, die mit dem Cheerleeding-Tanz zu „I love your smile“ zum ausgelassenen Mitklatschen animierte.

Spiel und Spaß auf dem Schulgelände

Für Spiel und Spaß war auf dem gesamten Areal der Kleeblattschule reichlich gesorgt. Selbst ein Regenguss konnte die Gäste nicht vertreiben, und nach einer kurzen Auszeit unter den Dächern wurde auch auf dem Schulhof weiter gefeiert. Neben einer Tattoo- und Kinderschmink-station konnte Bubble-Soccer gespielt und ein kniffliger Geschicklichkeitsparcours bewältigt werden. Es gab eine Erasmus-Plus-Fotoausstellung mit Bildern zum Thema „Frieden“ aus vier Ländern; weiterhin konnte sich über die Kindersprechstunde informiert werden.

Für Speisen von süß bis deftig sowie für Getränke war bestens gesorgt. (esp)