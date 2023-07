Nachwuchs-Katzen suchen ein Zuhause

Von: Nicole Demmer

Neugierig beobachtet die aufgeweckte Rasselbande, was um sie herum vorgeht. Vier der Kätzchen suchen ein Zuhause. © Nicole Demmer

Blade, Molly, Flöckchen und Snoopy heißen die Kätzchen, die ein neues Zuhause suchen.

Seit vielen Jahren engagieren sich die Katzennothilfe Hessisch Lichtenau/Großalmerode, der Tierschutzverein Witzenhausen sowie der Tierschutzverein Werratal. Hier stellen wir ihre Notfellchen vor.

Werra-Meißner – In Zusammenarbeit mit den drei heimischen Tierschutzvereinen präsentieren wir einmal im Monat in dieser Zeitung und mit einem Video Tiere, die auf ein „Für-immer-Zuhause“ warten oder erkrankt und dringend auf Spenden angewiesen sind.

Aktuell wuselt eine echte Rasselbande durch eine der Pflegestellen vom Tierschutzverein Werratal. Ihre Mutter wurde hochträchtig am 10. Mai bei Arenshausen (Thüringen) aufgegriffen und landete einen Tag später in der Pflegestelle, wo sie dann am 16. Mai mit menschlicher Hilfe ihre sieben Babys zur Welt brachte.

Eines der Kätzchen starb kurz nach der Geburt, die sechs anderen entwickeln sich jedoch prächtig. Die zwei jungen Kater und vier Nachwuchs-Kätzinnen spielen, tollen, raufen und entdecken ihre Umgebung – zu der auch ein Hund in der Pflegestelle gehört, so dass eine Vermittlung in ein neues Für-Immer-Zuhause, in dem es einen Hund gibt, kein Problem ist, berichten die Vereinsmitglieder.

Auch an ganz normale Haushaltsgeräusche sind die Kätzchen ebenso gewöhnt wie an Artgenossen.

Ein Kater und eine Katze sind bereits vermittelt. Nun warten noch Blade und Snoopy, zwei rabenschwarze Schönheiten, sowie ihre schwarz--weißen Schwestern Molly und Flöckchen auf ein neues Zuhause. Vermittelt werden die jungen Stubentiger jeweils zu zweit ab dem 14. August. Dann nämlich sind sie das zweite Mal geimpft und gechipt.

Abgegeben werden die Kätzchen, gerne auch in Wohnungshaltung, gegen eine Schutzgebühr und einen Schutzvertrag in dem steht, dass sie spätestens mit sechs Monaten kastriert werden müssen – was auch bei einer Nachkontrolle überprüft wird. (nde)

Kontakt gibt es unter facebook.com/TierschutzvereinWerratal, ein Video findet sich unter zu.hna.de/kitten0723