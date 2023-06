Nachwuchs und Neuheiten im Bergwildpark Meißner

Von: Eden Sophie Rimbach

Rehkitz Piccolino ist eine Besonderheit für den Bergwildpark. © Christina Manns/nh

Der Bergwildpark Meißner plant einen Hühnerhof und eine neue Ausstellung. Außerdem gibt es aktuell viele süße Tierbabys zu sehen.

Germerode – Jungtiere vom Küken bis zum Rehkitz und Erweiterungen: Das erwartet die Besucher des Bergwildparks Meißner mit seinen über 250 Tieren derzeit.

Erweiterungen

Ein großes Hüpfkissen und eine Eltern-Kind-Schaukel erweitern das Angebot des Spielplatzes. „Es wird so gut angenommen, dass wir jetzt noch eine zweite dazubringen“, sagt Bürgermeister Friedhelm Junghans über die Schaukel.

Auch von einer negativen Veränderung berichtet er. Trockenheit und der Befall des Borkenkäfers haben dafür gesorgt, dass mehrere Fichten im vorderen Bereich des Parks entnommen werden mussten und eine leere Fläche entstand. Die Wurzeln und mehrere Balken verwandelte ein Mitglied des Fördervereins in einen Ziegenparcours. Seit etwa drei Wochen sind Ziegen und andere Tiere darauf unterwegs. Als Spielgerät für Kinder darf der Parcours aus Sicherheitsgründen nicht genutzt werden, wie Junghans und Tierpflegerin Christina Manns erklären.

Neben Schildern mit diesem Hinweis folgt an dieser Stelle eventuell ein Schild mit Informationen zu den Folgen des Klimawandels. Thematisiert wird dieser in Zukunft auch im Waldwichtelhaus. Im Obergeschoss soll eine Ausstellung zum Klimawandel und seinen Auswirkungen die bisherige ablösen, die in den 1990er-Jahren entstanden ist. Unter anderem mit interaktiven Elementen wolle man die Ausstellung ansprechend gestalten, so Junghans.

Jungtiere

Ob die Hochlandrinder, die als Leihgabe von Mai bis Oktober im Park grasen, in diesem Jahr wiederkommen, stehe laut Christina Manns noch nicht fest. Ein richtiger Besucher-Magnet ist laut ihr das Mufflon Frodo mit den gestutzten Hörnern. Frodo kommt ebenso wie vier von Hand aufgezogene Wildschweine aus Wanfried. Unter ihnen war Granneborne, dessen Frischlinge bereits etwas größer sind.

Sieben kleine Rotwildkälber hat Christina Manns derweil im Park gesichtet und sagt, dass noch weitere folgen werden. „Wir warten jeden Tag darauf“, so Christina Manns über den Nachwuchs beim Damwild, bei dem es derzeit Junge gibt. Wichtig sei es für die Tiere, dass ihnen Ruhezonen gelassen und die Wege nicht verlassen werden. Hier besteht Gefahr für die Jungtiere, die auch über längere Zeit von ihren Eltern entfernt abgelegt werden. Berührt werden dürfen sie nicht, lassen sich aber mit etwas Glück aus der Entfernung oder wie beim Geflügel hinter dem Zaun beobachten.

Anfang Oktober sollen verschiedene Hühnerrassen in die ehemalige Falknerei einziehen. © Eden Sophie Rimbach

Hühnerhof

Aus ihren Volieren ziehen die Zwerg- und Wyandotten-Hühner bald in die der alten Falknerei hinter dem Alpaka-Gehege um. Seit Ende 2019 und mit pandemiebedingter Verzögerung baut der Förderverein diese in Eigenleistung zum Hühnerhof um. Anfang Oktober soll die begehbare Voliere mit verschiedenen Hühnerrassen eröffnen. „Den Feinschliff sollen die Mitarbeiter machen“, sagt Junghans mit Blick darauf, dass diese die Bedürfnisse der Tiere genau kennen. Christina Manns erklärt, dass für die Gestaltung unter anderem alte, gut erhaltene Musikinstrumente, ein Küchenschrank, Guss- und Fetttöpfe gesucht werden.

Ein weiteres Thema im Park ist der Wolfsschutz. Um Fördermittel für die Erweiterung des rund anderthalb Kilometer langen Zauns werde sich bereits bemüht. Überwinden könne der Wolf die Höhe von zwei Metern nicht, dafür bestehe die Gefahr, dass er sich darunter hindurchgräbt. (Eden Sophie Rimbach)

Kontakt bei Sachspenden für den Hühnerhof: Tel. 0 56 57/7591 Weitere Fotos aus dem Park finden Sie auf werra-rundschau.de

