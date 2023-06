Info-Veranstaltung: Strategie zur CO2-neutralen Wärmeversorgung wird vorgestellt

Nahwärme: Eschwege will Vorreiter sein

+ © Foto: Nahwärme Dornhausen Für ein Nahwärmenetz werden vor dem Anschluss verzweigte und stark isolierte Leitungen im Stadtgebiet bis zu den Hausanschlüssen verlegt. © Foto: Nahwärme Dornhausen

Eschwege – Die Stadt Eschwege hat zusammen mit der Stadtwerke Eschwege GmbH eine kommunale Wärmeleitplanung in Auftrag gegeben.

Die Wärmeleitplanung hat zum Ziel, eine Strategie für die CO2-neutrale Wärmeversorgung in Eschwege bis zum Jahr 2045 zu entwickeln. Damit ist Eschwege die erste Stadt in Hessen, die auf der Grundlage des Hessischen Energiegesetzes ein solches Konzept erarbeitet.

Unter Nahwärme versteht man die Lieferung von Wärme zur Versorgung eines Gebäudes mit Wärme über eine verhältnismäßig kurze Strecke. Die Energie dazu kann zu hohen Anteilen mit erneuerbaren Wärmequellen, wie z.B. Holz oder Solarthermie, erzeugt werden. Die Versorgung mit Nahwärme erfolgt in der Regel über ein Wärmenetz. Durch ein verzweigtes und stark isoliertes Leitungsnetz wird als Wärmespeicher und Transportmedium Wasser im Heizkreis gepumpt. Als Energieträger dient auf 70 bis 120 Grad erhitztes Wasser. Als Ausfallreserve stehen in der Regel konventionelle Erzeuger bereit.

Projekt soll bis zum 31. Oktober 2023 abgeschlossen sein

Die Studie, an der sich die Stadt Eschwege jetzt beteiligt, wird durch das Land Hessen zu 50 Prozent gefördert und durch die Qoncept Energy GmbH aus Kassel erstellt. Das Projekt ist im Dezember 2022 gestartet und soll bis zum 31. Oktober 2023 abgeschlossen sein.

Der kommunale Wärmeleitplan zeigt dafür den aktuellen Sachstand der Wärmeversorgung sowie verschiedene Perspektiven der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energiequellen und der Senkung des Wärmebedarfs durch Effizienzmaßnahmen, berichtet die Sprecherin der Stadt Eschwege, Scarlett Grebestein. Unter anderem wird die Frage beantwortet, in welchen Bereichen der Stadt ein Wärmenetz aufgebaut und somit eine klimaneutrale Wärmeversorgung sichergestellt werden kann. Analysiert wird zudem, wie die Perspektive des Gasnetzes ist und welche Chancen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung in den Bereichen von Eschwege bestehen, in denen ein Wärmenetz technisch oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

Die Stadt und die Stadtwerke Eschwege laden alle interessierten sowie Institutionen aus Eschwege am heutigen 7. Juni um 18 Uhr in das E-Werk an der Mangelgasse 19 in Eschwege zu einer ersten öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Gemeinsam mit der Landesenergieagentur und der Qoncept Energy werden Experten den aktuellen Stand der kommunalen Wärmeleitplanung und die weitere Vorgehensweise in diesem für Eschwege wichtigen Zukunftsprojekt vorstellen und mit den Teilnehmern diskutieren. (Von Tobias Stück)