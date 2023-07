Unternehmen in Ringgau allein am Markt – Überbauung soll vermieden werden

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Geht voran: Die Firma UGG hat jetzt mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in Netra begonnen. Alle anderen Ringgauer Ortsteile werden folgen. © Mario Hartmann

Die Gemeinde Ringgau setzt auf das Glasfaser-Unternehmen UGG - doch auch andere Anbieter könnten einen Platz für sich beanspruchen.

Netra – Auch in der Gemeinde Ringgau hat jetzt der Glasfaserausbau durch das Unternehmen UGG (Unsere Grüne Glasfaser) begonnen. Gestartet ist das Verlegen von zunächst der Leerrohre im Ortsteil Netra. Dort wird auch auf dem Gelände des Festplatzes der erste der drei sogenannten Pop-Standorte gebaut werden. Das sind die Verteiler-Punkte, von denen weitere Glasfaserkabel bis in die einzelnen Haushalte gelegt werden. Weitere Pop-Standorte will die UGG in Datterode und Röhrda – jeweils auf den Festplatzgeländen bauen, von denen aber das gesamte Gemeindegebiet versorgt werden kann.

Bis Ende 2024, so Bürgermeister Mario Hartmann, sollen alle sieben Ringgauer Ortsteile an das Glasfasernetz angeschlossen und die Bauarbeiten beendet sein. Das Material, das die UGG derzeit auf dem Festplatz in Netra lagert, soll bis zur Kirmes Ende September dort weg sein.

Anders als in vielen anderen Kommunen soll es in Ringgau keine „Überbauung“ geben, so Hartmann. Das bedeute, dass zumindest nach bisherigen Stand keine weitere Firma sich am Glasfaserausbau in der Kommune beteiligt. Verhindern allerdings kann die Gemeinde zweite oder auch dritte Firmen nicht, denn die dürfen laut dem Telekommunikationsgesetz auch ohne Zustimmung der Gemeinde bauen.

Keine Untergrenze für den Glasfaseraubau in Ringgau

Die UGG hat in der Gemeinde Ringgau den Ausbau nicht von einer Vertriebsquote abhängig gemacht. Andere Firmen haben eine Vertriebsquote von etwa 40 Prozent vorausgesetzt, um zu investieren. Das bedeutet, dass sich 40 Prozent der Haushalte für das Unternehmen als Glasfaseranbieter entscheiden mussten.

Nach Angaben der UGG baut das Unternehmen jetzt ein neutrales Netz aus, der Internet-Anbieter kann frei gewählt werden. Auf der Homepage des UGG werden für die Gemeinde Ringgau neben O 2 unter anderem die Thüringer Netcom, Stiegeler, Emperea und Eifel-DSL angeführt. Die UGG ist ein gemeinsames Tochterunternehmen der Telefonica und der Allianz und baut als solche bisher ein komplett neues Netz aus.

Auch die bestehenden Glasfasernetze der Netcom liegen dort. Nach Wissen des Bürgermeisters gäbe es aber Verhandlungen zwischen UGG und Netcom.

Anbieter Goetel hatte früh das Handtuch geworfen

Die Gemeinde Ringgau hatte sich im vorigen Jahr zunächst für eine Kooperation mit der Firma Goetel entschieden, ihren Beschluss dann aber zurückgenommen, weil plötzlich der Kontakt mit dem Unternehmen abgebrochen war. Daraufhin bekam die UGG den Zuschlag.

Laut Bürgermeister Hartmann verliefen die Bauarbeiten in Netra bisher weitestgehend problemlos. Die Gemeinde kontrolliere regelmäßig die Wiederherstellung der Bürgersteige. (Stefanie Salzmann)