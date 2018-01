Achim Albrecht-Vogelsang will Neu-Eichenbergs Bürgermeister werden

Vorstellung des parteilosen Kandidaten

+ © Demmer Weiter Blick: Achim Albrecht-Vogelsang an seinem Lieblingsplatz hoch über Marzhausen. © Demmer

Am 28. Januar wird in Neu-Eichenberg ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Wir stellen die Bewerber in persönlichen Portraits vor. Heute: Achim Albrecht-Vogelsang (parteilos).