B 80 bei Neu-Eichenberg wegen Brücken-Bauarbeiten für ein Jahr dicht

Die Brücke über die Bahnstrecke bei Neu-Eichenberg verursacht ab Montag, 6. Januar, den Pendlern zwischen den Bundesstraßen B 27 und B 80 Probleme. Denn sie wird abgerissen und neugebaut.

Wegen den Bauarbeiten bleibt die B 80 in diesem Bereich vermutlich für ein ganzes Jahr gesperrt. Wer dann aus dem nördlichen Werra-Meißner-Kreis nach Hohengandern und Heiligenstadt möchte, muss weite Umwege in Kauf nehmen. „Die Umleitung in Richtung Hohengandern verläuft ab Neu-Eichenberg über die B 27 bis zur A 38 Anschlussstelle Friedland, von dort weiter bis zur Anschlussstelle Arenshausen und dort zurück auf die B 80 und umgekehrt“, sagt Hessen-Mobil-Sprecher Joachim Schmidt. Wer nicht auf die Autobahn kann oder darf, kann von Neu-Eichenberg über Friedland, Reckershausen und Kirchgandern nach Hohengandern gelangen.