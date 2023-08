Barbie im echten Leben: Eichenbergerin hat eine große Sammlung

Von: Evelina Kern

Auch Barbies Pferde gehören zu ihrer Sammlung: Genevieve Rescher aus Neu-Eichenber besitzt etwa 400 bis 500 Barbie-Puppen. © Evelina Kern

Mit Barbies haben viele in ihrer Kindheit gespielt. Doch Genevieve Rescher brennt noch immer für die Figur. Ihre Kollektion wird immer größer.

Neu-Eichenberg – Viele Augen blicken einem in Genevieve Reschers Wohnzimmer in Neu-Eichenberg entgegen. Regale voller Popstars, Ärztinnen, Prinzessinnen, Rettungsschwimmerinnen und vielen anderen gehören hier zum Inventar – der Fantasie scheinen mit einem Blick über die vielen Puppen keine Grenzen gesetzt. Barbies sind für viele Menschen ein Teil ihrer Kindheit – daher war die allgemeine Begeisterung groß, als es hieß, die Kultfigur komme auf die Kinoleinwände. So auch bei der ausgemachten Barbie-Liebhaberin Genevieve Rescher (36). Zwischen 400 und 500 der Puppen gehören bereits zu ihrer Sammlung, die sie stetig erweitert.

Ihre Liebe zu den Puppen der amerikanischen Firma Mattel hat ihren Ursprung in Reschers jungen Jahren. „Schon damals wussten alle Verwandten und Freunde, dass sie mit Legos oder Spielzeug-Autos bei mir an der falschen Adresse sind.“ Zum Geburtstag freute sie sich am meisten über Geschenke, in denen sich die Puppen befanden. Und auch zu Weihnachten lagen immer Barbies in verschiedenen Ausführungen unter dem geschmückten Baum. „Die Barbies mit den längsten Haaren waren damals meine liebsten“, sagt die Eichenbergerin.

Als Teenagerin sortierte sie die Puppen aus

Doch mit den Teenager-Jahren kamen andere Interessen dazu und so „wurden die Puppen mit der Zeit uncool“ – da hat sie die gebürtige Mündenerin aussortiert. Insgeheim war die Trauer darüber aber groß: „Es fiel mir sehr schwer, die Barbies abzugeben.“ Vor acht Jahren ist ihr Enthusiasmus neu entfacht und sie begann das Hobby aus ihrer Kindheit wieder aufzunehmen.

„Im Internet habe ich eine Barbie gesehen, die ich nicht kannte, und habe sie daraufhin gekauft“ – die Nostalgie war geweckt. Dann folgten welche, die sie als Kind besessen hat. Anschließend Barbies, die sie damals nicht bekommen hat. „Im Monat gebe ich etwa 100 Euro für Barbies aus“, sagt Genevieve Rescher. Nach und nach füllten sich ihre Regale.

„Wenn ich jetzt Neue kaufe, packe ich sie nicht aus.“ Schließlich könne so nichts verloren gehen und die Puppen bleiben wertvoller. Auch eine Barbie im Rollstuhl und eine Barbie mit Downsyndrom befinden sich noch umhüllt von ihrer originalen Verpackung im Schrank der Eichenbergerin.

Inklusions-Reihe von Mattel zeigt Barbie-Vielfalt

Sie sind Teil einer besonderen Inklusionsreihe der Firma Mattel: Das sind Puppen, die zum Beispiel ein Hörgerät tragen, eine Prothese oder auch eine sichtbare Hauterkrankung haben. Mit ihnen möchten die Hersteller auf spielerische Weise Inklusion fördern, wie sie schreiben. Auch Genevieve Rescher ist sehr begeistert von der Reihe: „Sie zeigt, dass es nicht nur die perfekten Barbies gibt. Und auch die sind genauso schön und einzigartig.“

Eine Handvoll Kens, die männliche Version der Puppe, gehören ebenfalls zu der Kollektion der gelernten Altenpflegerin. „Die sind aber unwichtig“, sagt Rescher und lacht. Auch der Barbie-Film habe ähnliche Töne angeschlagen, denn die Hauptfigur ist ganz klar Barbie. Der Film habe ihr sehr gut gefallen, denn er sei zwar sehr ironisch, in ihm finde sich aber auch eine wichtige Botschaft: Du kannst alles sein, was du willst.

Zum Barbie-Film erschien sie verkleidet

„Der Film hat betont, dass Frauen tough sind, auch wenn sie aufgestylt sind“, sagt Rescher. Auch sie trage gerne kurze Röcke und style sich im Stil der Puppe. Für den Film habe sie sich extra das Outfit der Protagonistin Barbie, gespielt von Margot Robbie, gekauft. Als Barbie verkleidet war sie bereits bei der Premiere des Films in Hann. Münden dabei. Die Reaktionen darauf waren alle durchweg positiv: „Die Kinder wollten alle ein Foto mit mir machen.“

Auch in Witzenhausen wird sie am Sonntag, 6. August, bei der Vorstellung um 17 Uhr vor Ort sein. (Evelina Kern)

Info: Am Donnerstag, 3. August, findet ab 17 Uhr die Premiere des Barbie-Films im Capitol-Kino Witzenhausen statt.