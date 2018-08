Hermannröder feierten Brunnenfest mit Neubürgerinnentaufe – Paul Wettig siegte bei Hermann-Spielen

Hermannrode. Auch nach zwei Jahren in der Erde schmeckte der 2016 vergrabene Brunnenschluck den Hermannrödern am Wochenende noch ausgezeichnet.

Ein Jahr pausierte das traditionelle Brunnenfest, das sonst jährlich stattfindet. Denn 2017 feierte Hermannrode seinen 750. Geburtstag mit einer großen Jubiläumsfeier. Deshalb war Daniel Schröter auch der erste Hermann, der sein Amt zwei Jahre innehatte.

Am Sonntag übergab er Jacke, Mütze und Hacke an Paul Wettig, der sich bei den diesjährigen Hermann-Spielen gegen sieben Mitbewerber durchsetzte und als Sieger und somit neuer Hermann vom Platz ging.

Paul Wettig war der Beste im Hammerlaufen, sammelte die meisten Punkte beim Dosenstechen und schaffte es als Erster, nach dem Wüstenschnaps die Lippen zu spitzen und einen Ton herauszubringen.

Die Kandidaten müssen zuerst ein Bier trinken, dann ein Schnapsglas voll Paniermehl in den Mund nehmen und wer es als erstes schafft, danach einen ordentlichen Pfiff erklingen zu lassen, entscheidet die Disziplin für sich.

Zum Schluss wartet beim Wettbewerb noch ein Quiz auf die Hermann-Kandidaten mit Fragen zum Dorf und aus der Kategorie Allgemeinwissen.

Im kommenden Jahr wird Paul Wettig den Organisatoren beim Ausrichten des Brunnenfestes zur Seite stehen und bis dahin das Dorf repräsentieren. Außerdem stand am Sonntagnachmittag die beliebte Weibsentaufe auf dem Programm.

Jedes Jahr beim Brunnenfest werden Hermannröder Neubürgerinnen, Partnerinnen von Hermannrödern und volljährig gewordene Dorfbewohnerinnen getauft und dadurch zu „richtigen Hermannröderinnen mit sämtlichen Rechten und Privilegien“, sagt Täufer Michael Stöneberg.

In das Wasser des Hermann-Brunnens wurden die vier Weibsen von Packer Martin Stöneberg getaucht. Zum Schluss nahmen dann alle, sowohl Täufer und Packer als auch der Bestatter des Brunnenschlucks und der neue Hermann ein Bad im Brunnen.

Los ging das Brunnenfest am Freitag mit einem Gottesdienst unter den Linden, es folgten Musik aus der Konserve am Freitag und Live-Musik am Samstagabend. Es gab Kaffee und Kuchen, Bingo, Tanz und der Brunnenschluck wurde wieder vergraben, bis zum nächsten Brunnenfest im kommenden Jahr.