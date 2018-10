Eigenständigkeit von Neu-Eichenberg  hängt an Finanzen ab

Neu-Eichenberg. 100 Tage ist es her, dass Jens Wilhelm (SPD) sein Amt als Bürgermeister von Neu-Eichenberg, der nördlichsten Gemeinde des Werra-Meißner-Kreises, angetreten hat. Im Gespräch berichtet er über den Beginn seiner Amtszeit.

Herr Wilhelm, wie viel Ihrer Zeit als Bürgermeister hat das Thema „Sondergebiet Logistik“ bisher in Anspruch genommen?

Jens Wilhelm: Mindestens 80 Prozent. Ich habe viele Arbeitsaufträge dazu und sammele Informationen. Zudem kamen viele Menschen zu mir, die das persönliche Gespräch gesucht haben.

Hätten Sie im Vorfeld erwartet, dass dieses Thema Sie so intensiv beschäftigen wird?

Wilhelm:Nein. Im Wahlkampf ist das Thema ja relativ spät aktuell geworden, danach ist der Aufgabenbereich aber „explodiert“.

Glauben Sie, dass es im November einen Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans geben wird?

Wilhelm: Hessen Mobil hat noch eine Verkehrszählung veranlasst. Daher verschiebt sich die Offenlegung der Bebauungspläne auf den Oktober. Danach müssen die Einwendungen noch vom Ingenieurbüro Christoph Henke eingearbeitet werden. Die entscheidende Sitzung wird dann im Dezember stattfinden.

Was war der Grund für den offenen Brief, den Sie kürzlich mit Ihren Amtsvorgängern herausgegeben haben?

Wilhelm: Wir haben versucht, die aktuelle Lage darzustellen. Meine Vorgänger sind nach wie vor interessiert an dem Thema. Wolfgang Fischer, weil es in seine Amtszeit fiel, und Ilona Rohde-Erfurth, weil sie intensiv in ihrer Amtszeit mit dem Thema befasst war.

Sehen Sie keine andere Möglichkeit als das Logistikgebiet, die Eigenständigkeit der Gemeinde zu erhalten?

Wilhelm:Es hängt alles an den Finanzen der Gemeinde. Wir hatten in den vergangenen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt, aber nicht viel Spielraum für Investitionen. Wir müssen die Gemeinde wieder auf gute finanzielle Füße stellen. Zwar könnten wir die Grundsteuer, andere Steuern und Gebühren oder auch die Kindergartenbeiträge erhöhen. Aber das wollen wir nicht machen und es würde auch nicht ausreichen.

Wie wollen Sie nach der Abstimmung die in zwei Meinungen gespaltene Gemeinde wieder einen?

Wilhelm: Die Emotionen kochen manchmal hoch, sie gehen aber auch wieder runter – und manchmal muss man den Menschen einfach Zeit geben. Die Gemeinde wieder zu einen, ist aber eine Riesenaufgabe, die nicht nur bei mir liegt, sondern bei allen öffentlichen Personen. Helfen könnten zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten.

Wie schaffen Sie es, in Sitzungen mit aufgeheizter Stimmung so ruhig zu bleiben?

Wilhelm:Dabei hilft mir meine Berufserfahrung als Polizist. Ich war unter anderem in Gorleben und bei den Chaostagen in Hannover im Einsatz. Dort lernt man, sich an Situationen anzupassen und besonnen zu bleiben. Die Menschen haben ja auch Ängste und Sorgen, da ist ein Zwischenruf in Ordnung. Aber manchmal, wenn jemand wirklich stört, muss man ein Zeichen setzen. Da ist dann Frau Weiser (Gemeindevertretervorsteherin Rabea Weiser, A.d.R.) gefragt. Das Wichtige ist, dass man sich hinterher noch einmal mit den Personen auseinandersetzt und ein klärendes Gespräch führt.

Haben Sie denn außer dem Logistikgebiet noch andere Themen bearbeiten können?

Wilhelm: Ja, zum Beispiel den Kindergarten. Hier haben wir nur die befristete Erlaubnis für eine vierte Gruppe und müssen eine Lösung suchen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch.

Ich habe einige Male mit der Bahn und dem Besitzer Kontakt aufgenommen wegen des Bahnhofs. Denn dort muss dringend etwas passieren. Außerdem musste ich erstmal im Amt ankommen und mich mit den laufenden Aufgaben befassen.

Haben Sie bei dem vollen Programm noch Zeit für Privatleben?

Wilhelm: Ja, dafür halte ich mir Räume frei. Ich bin zweiter Trainer unserer Fußball-C-Jugend und betreue die Mannschaft, wenn der Trainer nicht da ist. Und auch auf Familienzeit lege ich Priorität und Wert.

Kürzlich haben Sie Ihre erste Trauung vorgenommen. Wie war das?

Wilhelm: Es war ein Ehepaar mit erwachsenen Kindern, die gefragt haben, ob ich sie trauen könnte. Nach einem schönen Traugespräch habe ich die Traurede geschrieben, die gut von dem Brautpaar und den Gästen aufgenommen wurde. Es war eine sehr schöne Erfahrung und hat mir viel Freude bereitet.

Haben Sie schon Ideen, was mit den 750 000 Euro aus der Hessenkasse geschehen soll?

Wilhelm: Ja, aber das möchte ich noch nicht benennen. Ich möchte meine Ideen erst in den Ausschüssen vorstellen und hören, welche Gedanken sich die Fraktionen gemacht haben.