Hermannröder feiern am Wochenende ihr 47. Brunnenfest

Von: Nicole Demmer

Hier wird getauft: „Packer“ Mike Schreiber (von links) und sein Vorgänger Günter Bergner mit dem früheren „Täufer“ Hans-Heinrich Schröter und seinem Nachfolger Michael Stöneberg am Hermannbrunnen, der für das Fest hergerichtet wird. Im Hintergrund entsteht die Bühne. © Nicole Demmer

Seit Anfang der Woche richten die Hermannröder ihr Brunnenfest her.

Hermannrode – Am Montag um 18 Uhr ging der Aufbau los, bereits eine Stunde später herrscht wuseliges Treiben auf der Linde vor der Hermannröder Kirche. Hand in Hand wird gearbeitet, damit zum Start des Traditionsfestes am morgigen Freitag alles an Ort und Stelle in dem Neu-Eichenberger Gemeindeteil ist.

Seit mehr als 50 Jahren organisieren die Dorfbewohner das Fest, 1971 fiel der Startschuss. In diesem Jahr wäre es das 49. Mal gewesen, wenn nicht Corona dafür gesorgt hätte, dass zwei Feste ausfallen.

Das Besondere am Brunnenfest ist, dass alles in Eigenleistung veranstaltet wird, betonen „Täufer“ Michael Stöneberg und Jens Schröter, Vorsitzender der Spielvereinigung Hermannrode, die zusammen mit der Feuerwehr das Fest ausrichtet. 15 Helfer sind von Montag bis Donnerstag damit beschäftigt, Bühne, Zelt, Bänke, Grillbude und Tanzparkett herzurichten. Insgesamt 84 Dienste an den Theken gibt es außerdem für das Festwochenende zu vergeben, damit die rund 280 Hermannröder und Gäste versorgt werden. „Das macht die Identifikation mit dem Fest aus“, sagt Stöneberg. „Wir sind seit 50 Jahren gewohnt: Fest-Wochenende heißt, man muss hier auch arbeiten.“

Dafür haben sich die Hermannröder einiges ausgedacht: So hat der verstorbene Martin Stöneberg aus einem alten Hänger eine Konstruktion gebaut, auf der alles für das Fest Benötigte Platz findet. Sind die Einzelteile für Bänke und Tanzboden abgeladen, wird der Hänger in eine überdachte Bühne für die Band verwandelt.

Was das Brunnenfest auszeichnet, sind die seit 2006 stattfindenden Hermannspiele und die Weibsentaufe, die es seit einer der ersten Feiern gibt. Acht Kandidaten stellen sich bei launigen, von Andre Bachmann erdachten, Spielen der Wahl zum „Hermann des Jahres“. Kondition, Köpfchen und Geschicklichkeit seien dabei gefragt, erklärt Stöneberg. Ein paar Meter der vorrätig gehaltenen 1000 Liter Bier wird den neuen „Hermann“ sein Sieg dann kosten. „Das macht er aber gerne“, sagt Schröter.

Stöneberg führt dann als „Täufer“ durch die Zeremonie für zugezogene oder erwachsen gewordene Frauen, die von „Packer“ Mike Schreiber“ in den Hermannbrunnen getaucht und damit zu echten Hermannröderinnen gemacht werden. Dafür gibt es eine Urkunde. Bezeugt wird alles durch Carsten Wettig.

Auf die Frage, ob Hermannspiele und Weibsentaufe noch so recht ins Jahr 2023 passen, sagen Stöneberg und Schröter, dass es dazu bereits einen Diskussionsprozess gebe, darüber sollen aber die Hermannröder entscheiden. Vielleicht gibt es ja dann ab einem der kommenden Feste Männertaufen und Herminespiele?

Für das kommende Wochenende jedoch steht das Programm schon, das dank voller Spendenkasse für Kleinkunst um eine Feuershow erweitert werden konnte. Gefeiert wird bis Sonntagabend. Dann kommen alle hochprozentigen Reste in zwei Flaschen, die für die nächste Feier vergraben werden. Und hier fällt dem neuen „Hermann“ die wohl wichtigste Aufgabe zu: Er muss sich merken, wo die Flaschen liegen. (nde)