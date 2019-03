Er heißt Prionchulus sturhani und wohnt bei Neu-Eichenberg

Neu-Eichenberg – Er heißt Prionchulus sturhani, ist weniger als zwei Millimeter groß, wohnt bei Neu-Eichenberg und bis vor Kurzem wusste noch niemand von seiner Existenz.

Auf einem Versuchsfeld der Universität Kassel entdeckten Pflanzenwissenschaftler eine neue Art dieses Fadenwurms, ein sogenannter „Nematode“. Bei dem Tierchen handelt es sich laut einer Pressemitteilung der Universität um eine räuberische Art, die sich von kleinen Bodentieren ernährt. „Räuberische Nematoden gelten als guter Anzeiger für ein ungestörtes Bodenökosystem“, heißt es.

Die jetzt gefundene Art zeichne sich „durch einen runden Kopf und einen relativ kurzen Schwanz aus“. Entdeckt wurde sie, als Agrarwissenschaftler aus dem Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz, der von Prof. Maria Finkh geleitet wird, Bodenproben auf dem Feld entnahmen und Prof. Johannes Hallmann einige davon für weitere Untersuchungen an das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen nach Münster mitnahm. Dort fand die Gastwissenschaftlerin Dr. Tam Vu aus Vietnam heraus, dass diese spezielle, dominante Art noch nicht beschrieben ist und holte das mit ihrer polnischen Kollegin Grazyna Winiszewska nach.

+ Prof. Johannes Hallmann erforscht sogenannte Nematoden. Um bestimmen zu können, wie viele Fadenwürmer in der Erde sind, gibt man eine Kaffeetasse voll auf ein Küchenkrepp und wässert es, erklärt Hallmann. Die Fadenwürmer – rund 5000 bis 10 000 sind es bei dieser Menge Erde – wandern durch das Krepp, stauen sich im Wasser und können unter dem Mikroskop genau betrachtet werden.

Die Gattung, zu der der Fadenwurm gehört, lasse sich leicht an der typischen Mundöffnung erkennen, sagt Hallmann. „Wer sich damit beschäftigt, kann die Arten erkennen und fängt an zu messen“, so der Wissenschaftler. Beispielsweise die Zähne oder bei weiblichen Tieren die Vulva seien hier ausschlaggebend. Eine Arbeit, für die es laut Hallmann Spezialisten brauche, die täglich ins Mikroskop schauen. Denn ein Computer könne dieses Wissen nicht abnehmen. Bis man diese Expertise habe, brauche es mehrere Jahre.

Der Reiz dabei liege zum Beispiel darin festzustellen, welche Funktion die Tiere im Ökosystem haben, erklärt Hallmann. Sie seien zum Beispiel ein Indikator dafür, dass der Boden nicht gepflügt, sondern nachhaltig bewirtschaftet werde.

Auch wenn die Fadenwurmart neu ist: Sie hat nicht das Potenzial eines Feldhamsters oder einer Gelbbauchunke. Das Vorkommen des Prionchulus sturhani in Nachbarschaft zum geplanten Sondergebiet Logistik kann dieses nicht stoppen oder verzögern, wie es in der Vergangenheit bei seltenen Tieren und anderen Bauvorhaben schon der Fall war. Dafür sei zum Beispiel zu ungewiss, wie oft genau dieser Fadenwurm in Deutschland vorkomme, so Hallmann.