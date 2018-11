Erneut Einbrüche in Wohnhäuser in Neu-Eichenberg

Neu-Eichenberg. Erneut wurde in der Gemeinde Neu-Eichenberg in mehrere Häuser eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gab es am Wochenende drei weitere Vorfälle.

Zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster eines Hauses in Hebenshausen, Standort „Lange Straße“, auf, stiegen ein und durchwühlten alle Wohnräume. Sie legten verschiedene Schmuckstücke bereit, mussten diese jedoch zurücklassen. Laut Polizei wurden sie wohl durch die Rückkehr einer Bewohnerin überrascht.

Ebenfalls in Hebenshausen versuchten die Täter, in ein Wohnhaus an der Kirchstraße einzubrechen. Hierfür hebelten sie an einem Fenster und einer Tür, scheiterten jedoch. Der Schaden wird mit rund 500 Euro beziffert.

Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei aus Hermannrode. Hier brachen sie in ein Haus am Feldbergweg ein, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Anschließend stiegen sie in den Keller ein. Gestohlen wurde nichts, der Schaden beträgt rund 200 Euro. Mit diesen Vorfällen drangen Täter insgesamt in den vergangenen Tagen in fünf Häuser ein beziehungsweise versuchten dies. Außerdem gab es mindestens fünf versuchte und geglückte Autoaufbrüche, so Polizeisprecher Jörg Künstler.

Hinweise: An die Kriminalpolizei in Eschwege, Tel. 0 56 51/92 50

